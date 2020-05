Çinli Öğrenciler “Mavi Türkiye” Kampı İçin Geliyor

Çin ve Türkiye arasındaki ilişkilerin yoğunlaşması ve Çinli turistlerin sayısındaki belirgin artış Türkçe ve Çince’ye olan rağbeti de artırdı. Son yıllarda Türkiye’de Çince eğitim veren üniversitelerin sayısı artış gösteriyor. Bununla birlikte Çin’de de Türkçe öğrenen üniversite öğrencilerinin sayısı da giderek artıyor. Bu artıştan dolayı Türk Çin Kültür Derneği “Mavi Türkiye” adında bir kamp düzenliyor. Konuyla ilgili olarak Türk Çin Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Karslı açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerde önemli gelişmeler yaşanıyor;

Karslı, son yıllarda Türkiye ve Çin arasında gerek diplomatik gerekse ticari ilişkilerin oldukça yoğunlaşmış durumda olduğunu ifade etti. Özellikle “Kuşak ve Yol İnisiyatifi” devreye girdikten sonra ülkemize gelen Çinli heyet sayısında gözle görünür bir artış bulunduğunu vurgulayan Karslı, ticari heyetlerin sayısının ve hacminin de artmaya başladığını ifade etti. Bununla bağlantılı olarak Türkçe ve Çincenin de önemini arttığını dile getiren Karslı, turizm alanındaki gelişmeler de iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendiren önemli konulardan biridir, dedi.

Çinli Öğrenciler “Mavi Türkiye” Türkçe ve Türk Kültürü Kampına Katılacaklar;

Kampa katılacak olan Çinli öğrenciler bir ay boyunca Türkçelerini geliştirecekler ve Türk kültürünün güzelliklerini yaşama fırsatı bulacaklar. Ocak ayında başlayacak olan programda dernek merkezinde ücretsiz Türkçe eğitimi alacak olan öğrenciler ayrıca planlanmış olan uygulamalı eğitimlerle de Türkiye’ye ve Türk kültürüne daha da yakınlaşacaklar. Çinli öğrenciler Türkiye’de Çince öğrenen öğrencilerle birlikte çeşitli aktiviteler de gerçekleştirecekler. Misafir Çinli öğrencilerle çeşitli kurumlara yapılacak ziyaretler ile Türkiye ve Çin arasındaki ilişkinin geleceğe taşınması da hedefleniyor.

Çin’de Ülkemiz “Mavi Türkiye” Olarak Adlandırılıyor;

Çin’de Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri açısından çok beğenilen bir ülke olduğuna vurgu yapan Karslı, ülkemizin Çinliler tarafından “Mavi Türkiye” olarak adlandırıldığını belirtti.

Çinli Öğrenciler Türkiye’yi Gezecekler; Türk Çin Kültür Derneği kurumlarından olan Ligarba Turizm tarafından organize edilecek olan Türkiye turu ile Çinli öğrenciler ülkemizin eşsiz güzelliklerini görme fırsatı bulacaklar.

Kapanışta Türk Kültür Gecesi Düzenlenecek;

Kamp boyunca Türkiye ve Türk kültürü hakkında geniş bilgiye ulaşacak olan öğrenciler kampın kapanış programında ise Türk müziği, Türk yemekleri, Türk halk dansları, Türk el sanatları gibi birçok etkinliğin düzenleneceği bir kapanış programı ile Çin’e uğurlanacaklar.

Çin’de Türkçe Eğitim Veren Üniversiteler;

Karslı, Çin’de Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin bulunduğu birçok üniversitenin olduğunu belirtti. Ayrıca yürütülen görüşmelerle daha çok Üniversitede Türkçe bölümünün açılmasına çalıştıklarını da ifade etti. Çin’de Türk Dili ve Edebiyatı eğitimi verilen üniversitelerin listesi ise şöyle;

Communication University of China, Shanghai International Studies University, Shanghai International Studies University, Beijing Foreign Studies University, Xi’an International Studies University, Guangdong University of Foreign Studies, Zhejiang International Studies University, Beijing International Studies University, Zhejiang Yuexiu University of Foreign Languages, Tianjin Foreign Studies University.