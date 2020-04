Kadıköy’de Vatan Partisi’nden Kadıköy Belediyesi’ne Greta Protestosu

Vatan Partisi İstanbul Sanat Bürosu Başkanı Ali Ulusoy ve Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil, BM Genel Kurulu’nda Türkiye’yi hedef alan ve sosyal medya hesabından YPG’ye destek veren 16 yaşındaki Greta Thunberg’in Kadıköy’deki bir bina cephesine çizilmiş dev resminin kaldırılmasını istedi. Erbil, konuşmasında ‘’İlla bir gencin resmini yapacaksanız, 15 yaşında teröre göğsünü siper etmiş Eren Bülbül’ün resmini yapın.’’ dedi.

Vatan Partisi İstanbul İl Kültür/Sanat Bürosu Başkanı Ali Ulusoy, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

ABD’nin terör bataklığı kuruyacak, Türkiye’nin barış pınarı akacak!

‘’Büyük Milletimiz nefesini tuttu, Barış Pınarı Harekâtı’ndan gelecek başarılı haberleri bekliyor. Yüreğimiz Mehmetçikle birlikte çarpıyor.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı ile başlattığı büyük mücadele şimdi Barış Pınarı Harekâtı’yla zafere ilerliyor.Askerimizin silahından çıkan her kuşun, SİHA’larımızdan atılan her bomba, obüslerimizden atılan her top PKK-YPG’nin sözde kantonlarını yerle bir ediyor.

Aslında yerle bir olan Amerikan’nın planı. Plan bozuldukça Atlantik’in efendilerinin sinirleri bozuluyor, uykuları kaçıyor. Parlamentolarında PKK paçavralarını asan Avrupalı beylerin moralleri altüst olmuş durumda. Ambargo üstüne ambargo kararları alıyorlar.

Onların kararları, Türkiye karşıtı açıklamaları sinek vızıltısı gibi geliyor kulağımıza. Umursamıyoruz artık tehditlerini…

Türkiye olarak kararımız kesin, PKK’ya son darbeyi indireceğiz. Suriye’nin toprak bütünlüğünü de, ülkemizin terörden kurtuluşunu da Mehmetçiğin süngüsüyle elde edeceğiz. Kimse ama hiç kimse bizi bu yoldan döndüremez! ABD’nin terör bataklığı kuruyacak, Türkiye’nin barış pınarı akacak! Sanatçılar da kararlı, kararlıyız!Kurtuluş savaşında olduğu gibi, Mehmet Akif gibi, Nazım Hikmet gibi ne yazacağımızı, ne söyleyeceğimizi çok iyi biliyoruz.Dün Diyarbakırlı anaların yanında olduğumuz gibi bugün de göğsünü Amerikan kurşununa siper eden Mehmetçiğin yanındayız!

VATAN VARSA SANAT VARDIR

Asla unutmuyoruz, vatan varsa sanat vardır! Üzerinde şiir yazılacak, resim yapılacak, oyun oynanacak, müzik yapılacak vatan varsa ancak sanatçı da vardır!

Şu an bulunduğumuz yere dikkat edin. Arkamızdaki binada sözde iklim gönüllüsü İsveçli Greta’nın dev resmi var. Hani Türkiye’yi Birleşmiş Milletler’e şikayet eden küçük kız! Batıda Soros’tan aldığı desteklerle popüler olan bu kızın PKK’yı açık açık desteklediğini biliyor musunuz?

Kadıköy Belediyesi’ne bir kez de buradan uyarıda bulunuyoruz. Kadıköy’de PKK destekçisi bir aktivistin duvarlarımızda yeri yok! Derhal bu utanç kaynağı resmi buradan silin! Türk Ordusu’na ve Türk Milleti’ne bu hakareti yapmaktan vazgeçin.

Biz Vatan Partili sanatçılar, ülkemizin bütün sanatçılarını emperyalizme karşı verdiğimiz bu çetin mücadelede tavır almaya çağırıyoruz.”

Ulusoy’un ardından Vatan Partisi Kadıköy İlçe Başkanı Osman Erbil konuşmasını yaptı:

EREN BÜLBÜL’ÜN RESMİNİ YAPIN

‘’Küresel bir proje olan Greta’nın resminin önünde Kadıköy Belediyesi’ni uyarıyoruz. Greta’nın resmi buraya yapıldıktan sonra çok yazıldı, çok çizildi, çok eleştirildi. Ama Kadıköy Belediyesi bu eleştirileri dikkate almadı. Galiba Kadıköy Belediyesi, Kadıköy halkının bir kısmının Greta’nın küresel merkezlerden nasıl pazarlandığından haberi yok diye bu kadar rahat davranabiliyor. Ama Vatan Partisi var, Kadıköy halkını uyaran, Türkiye’yi uyaran Vatan Partisi var. O yüzden o kadar rahat olmasınlar. Vatan sandıkları kadar kolay kazanılmıyor. Şairimiz Orhan Şaik Gökyay’ın dediği gibi,

Tarihin dilinden düşmez bu destan

Nehirler gazidir, dağlar kahraman

Her taşı yakut olan bu vatan

Can verme sırası erenlerindir

Vatan, Eren Bülbüllerin vatanıdır. Vatanseverlik 15 yaşındaki bir gencin yüreğindeki o milli duygulardır. İlla bir gencin resmini yapacaksanız, işte alın size 15 yaşında göğsünü teröre siper eden Eren Bülbül. Onun resmini yapın bu duvara.

Kadıköy halkı vatanseverdir. Kadıköy halkı, Atatürk ilkelerinden biri olan milliyetçiliğin gereği olan refleksi uygun zamanda göstermeyi bilir. O yüzden, Kadıköy Belediyesi’ni uyarıyoruz. Size bir süre mühlet veriyoruz. Bu binadan bu resim silinecek. Buraya geldiğimizde öğrendik ki apartman yöneticilerinin de Greta’nın resminin yapılacağından haberleri yokmuş. Apartman yöneticileri belediyeyi uyarmış; buraya siyasi bir resim yapmayın diye uyarmışlar. Ama apartman yöneticileri Greta hakkında bilgilendirilmeden resim yapılmış. Bu resim derhal buradan kaldırılsın.’’

Galeri