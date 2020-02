Metropol İstanbul AVM ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor

Sanatın, modanın, dünya mutfağının, aile boyu eğlencenin ve alışverişin buluşma noktası olma amacıyla yola çıkan Metropol İstanbul AVM, 30 Ağustos’ta tüm ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Açılışı, muhteşem hediyeler ve birbirinden eğlenceli etkinliklerle festivale dönüştürecek olan Metropol İstanbul, birbirinden iddialı marka ve etkinliklerle İstanbul’a yeni bir eğlence anlayışı kazandıracak.

Sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin en iddialı alışveriş ve yaşam merkezlerinden biri olmaya aday Metropol İstanbul, 30 Ağustos’tan itibaren tüm ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor. 2 Aralık tarihinden beri Dasdas Performans Merkezi, Dasdas Mutfak, Inogart, Kronotrop Coffee Bar & Roastery, Midpoint, Cold Stone, Serander Cafe, Komşufırın, The Ambargoes Cafe, Nokta Kırtasiye gibi markalarıyla açılış öncesi ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Metropol İstanbul, barındırdığı diğer markalar ve kapalı alandaki en büyük ve kapsamlı aile eğlence merkezi Hupalupa ile eğlence ve adrenalin seven tüm ziyaretçilerini kucaklayacak.

Eylül ayında birbirinden keyifli konser ve gösteriler Metropol İstanbul’da

Açılışı bir festival ile kutlayacak olan Metropol İstanbul, 30 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında her yaştan ziyaretçisine birbirinden keyifli ve eğlenceli sürprizler sunacak. En sevilen isimlerin konserleri, dans gösterileri, dj partileri ve çocuklar için birbirinden farklı gösteriler ay boyunca devam edecek. Açılışa özel büyük çekiliş kampanyasını tamamen elektrikle çalışan hediye otomobil ile başlatacak olan Metropol İstanbul, ziyaretçilerinden birine çekiliş ile bu lüks otomobili armağan edecek.

Metropol İstanbul, iddialı markalarla geliyor

Beymen, Boyner, CarrefourSA, MediaMarkt, John Reed Fitness & SPA, Paşabahçe, Evidea, Ebebek, Esteworld, FDR Oyun Cumhuriyeti gibi daha birçok büyük ve iddialı marka tarafından kiralanan Metropol İstanbul, Anadolu Yakası’nda, Ataşehir’de, tüm bağlantı yollarının kesiştiği noktada konumlanıyor.

Tavan yükseklikleri, geniş koridorlarının yanı sıra cadde konseptindeki açık alanlarıyla da ziyaretçilere ferah mekanlara sahip olan Metropol İstanbul, moda, dünya mutfağı, kültür-sanat, aile boyu eğlence ve alışverişin buluşma noktası olmayı hedefliyor.

Metropol İstanbul marka karması:

Toplamdaki 250 mağazasını her yaş ve gelir grubundan zengin bir marka karmasıyla harmanlayan Metropol İstanbul’da yer alacak markalar arasında; Türkiye’de ilk noktasını açacak John Reed Fitness & SPA, FDR Oyun Cumhuriyeti, Hupalupa, Cinematica ve diğer markalar arasında; Beymen, Beymen Club, Boyner, DasDas Performans Merkezi, CarrefourSA, MediaMarkt, Evidea, Ebebek, Paşabahçe, Esteworld, SuperStep, Nautica, Lacoste, Gant, 40 Million Optik, Altın Yıldız Classics, Altınbaş, The Ambargoes Cafe, Anadolu Eczanesi, Arifoğlu, Ariş Pırlanta, Aslı Cafe, Asyıldız Döviz, Atasay, Atasun Optik, Avva, B&G, Balon Evi, Benetton, Beylerbeyi Profiterol, B-Fair,Bee Vale, Big Chef’s, Blue Diamond, Boyner, Burger House, Cacharel, Coffee Chefs, Cold Stone, Cookshop, Columbia, Coral Travel, Çöps, Delta Optik, Divarese, Docker’s, Doyuyo, Dürümce, Emnana, Engin Saat, ETS Tur, Eve Shop, Giovane Gentile, Giya Mücevherat, Göz Grup, Gratis, Green Salads, Gül Eczanesi, Hazer Baba, HD İskender, HD Pide, hmbrgr, İGS, Jolly Tur, Kahve Dünyası, Kar Spor, Kara Fırın, Kara Fırın, Kasap 1924, Kiğılı, Kom, Komşu Fırın, Konyalı Saat, Korkmaz, Krispy Kreme, Kronotrop, Kütahya Porselen, Levi’s, Lizay Pırlanta, Lobby Brasserie, Lokmacho, Mado, Malatya Pazarı, Marin Tobacco, Marin Tobacco, Marmara Lostra, Midpoint, Network/Que, Nezih Kitabevi, Nokta Kırtasiye, NutShop, Panzarotti, Parisli Cemil Kuaför, Perfume Point, Perspective, Pet Shop, Pidem, Pierre Cardin, Plevneli Eczanesi, Polo Garage, Regina Ayakkabı, Saat&Saat, Salomon, Sarar, Serander Cafe, Silver&Stone, Skechers, So Chic, Starbucks, Stork’s, Suadiye Marmaris, Suwen, Swarovski, Tefal, The House Cafe, Toyzz Shop, Turkcell, Tüzün, US Polo Assn, Vodafone, W Gurme Burger, WMF, Yves Rocher, Zen Pırlanta, Ziyafe Kayseri Mutfağı bulunuyor.