UNICEF “Aşılarhayatkurtarır” kampanyası başlatıyor

UNICEF anne-babalar ve daha geniş anlamda sosyal medya kullanıcılarına yönelik, aşıların gücünü ve güvenilirliğini vurgulamak amacıyla 24 Nisan’da yeni bir küresel kampanya başlatıyor.Kampanya, ebeveynler de dâhil olmak üzere tüm toplumun bir araya gelerek aşı yoluyla herkesi koruyabilecekleri mesajını yaymak üzere 24-30 Nisan’a denk gelen “Dünya Aşı Haftası” boyunca sürdürülecek.

Aşı hayat kurtarır

#AşıHayatKurtarır etiketi, bağışıklama savunucularını dijital ortamda bir araya getirmek üzere uzun süredir kullanılmaktadır. UNICEF bu yıl bağışıklama oranlarının daha da arttırılması için Bill & Melinda Gates Vakfı, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Gavi, Aşı İttifakı ile işbirliği yapıyor. Bill & Melinda Gates Vakfı, Nisan ayı içinde #AşılarİşeYarar etiketini kullanarak yapılan sosyal medya postlarının aldığı her beğeni ya da yeniden paylaşım için UNICEF’e 1 dolar katkı yapacak. 1 milyon dolara kadar çıkabilecek bu katkı, tüm çocukların ihtiyaç duydukları yaşam kurtarıcı aşıların temin edilmesine destek olacak.Aşı, çocukları ölümcül olabilecek ve son derece bulaşıcı olan kızamık, pnömoni ve difteri gibi hastalıklara karşı koruyarak her yıl 3 milyon ölümü önlemektedir. Aşılar sayesinde 2000 ile 2017 yılları arasında kızamık kaynaklı ölümler azalmış, çocuk felci ise neredeyse tamamen ortadan kalkmak üzeredir. Aşı, bugüne kadar bulunmuş maliyet etkinliği en yüksek sağlık aracıdır. Çocuk bağışıklamasına harcanan her 1 doların sağlanan yararlar açısından getirisi 44 dolara kadar çıkabilmektedir.

Aşılar güvenlidir, yaşam kurtarır

UNICEF Bağışıklama Bölümü Şefi Robin Nandy: “#AşıHayatKurtarır kampanyasının internette yaygınlaşmasını sağlayacak bir duyarlılık istiyoruz. Aşılar güvenlidir, yaşam kurtarır. Bu kampanya, sosyal medyanın değişim için güçlü bir araç olabileceğini tüm dünyaya gösterme ve ailelere aşı konusunda güvenilir bilgiler aktarma açısından bir fırsat oluşturmaktadır.”Kampanya, bir hafta sürecek küresel ölçekte bir kutlamanın parçasını oluşturmaktadır. Birlikte Korunuyoruz: Aşılar İşe Yarar temalı bu kutlama, ebeveynlerden topluluk üyelerine, sağlık çalışanlarından bu alanda yenilik getirenlere uzanan bir yelpazedeki “Aşı Kahramanlarını” hedeflemektedir.Bill & Melinda Gates Vakfı Aşı Hizmetleri Direktörü Violaine Mitchell: “Günümüzde aşılarla her zamankinden daha fazla sayıda çocuğa ulaşılmaktadır. Tüm çocukların, özellikle dünyanın en yoksul ülkelerinde yaşayan çocukların yaşamını tehdit eden bulaşıcı hastalıklara karşı korunması için yorulmak bilmeden görev yapan UNICEF’le ve dünyanın dört bir yanındaki ülke ortaklarımızla birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

2017 yılında 1,5 milyon çocuk hayatını kaybetti

Aşıların yararına rağmen, 2017 yılında tahminen 1,5 milyon çocuk aşıyla önlenebilir hastalıklar yüzünden hayatını kaybetmiştir. Bu durumun nedeni genellikle aşılara erişememe olmakla birlikte kimi ülkelerde ailelerin umursamazlık ya da aşılara ilişkin kuşkular yüzünden çocuklarının aşılanmasını reddetmeleri ya da geciktirmeleri de olabilmektedir. Bunun sonucunda, özellikle yüksek gelir düzeyine sahip ülkelerde kızamığın alarm verici yükselişi de dâhil olmak üzere çeşitli salgınlar ortaya çıkmıştır. Dijital ve sosyal medya ortamlarında aşılara ilişkin olarak yaratılan belirsizlik bu eğilimin ardındaki etmenlerden biridir.

UNICEF uzmanları soruları yanıtlayacak

Bu nedenle hayata geçirilen UNICEF kampanyasının dikkat çekici öğelerinden biri de 60 saniyelik bir animasyon olan “Tehlikeler” filmidir. Video, sosyal medya ve posterleri için hazırlanmış animasyonlarla birlikte konuyla ilgili şu mesajı temel almaktadır: “Çocuklar, doğaları gereği, kendilerini sürekli tehlikeye atan küçük cüretkârlardır.” Arapça, Çince, Fransızca, Hintçe, Rusça, İspanyolca ve Tagalog dilinde versiyonları bulunan video şu mesajı veriyor: Ebeveynler, çocukların karşılaşacakları tüm tehlikeleri önleyemeyebilirler, ama aşılar çocukları etkileyecek birçok tehlikenin önlenmesine yardımcı olur.Ek olarak kampanya kapsamında UNICEF uzmanları aşıların nasıl etki yarattığı, nasıl test edildikleri, çocukların neden aşı olması gerektiği ve çocukların aşılarının zamanında yaptırılmamasının riskleri gibi konulara ilişkin soruları cevaplayacak.

Kampanya destekçilerinden görüşler

UNICEF İyi Niyet Elçisi ve Grammy Ödüllü Şarkıcı Angélique Kidjo: “Bugün her on çocuktan dokuzu bağışıklanıyor olsa da, kimseyi geride bırakamayız. Yaşam kurtarıcı aşıları her çocuğa ulaştırmamız gerekiyor.”

UNICEF İyi Niyet Elçisi ve hayat boyu bağışıklama savunucusu Amitabh Bachchan: “Milyonlarca sağlık çalışanı uçsuz bucaksız coğrafyalarda yürüyerek, denizler aşarak, kar kış demeden, at arabaları üzerinde hayat kurtaran aşıları yerine ulaştırmak için çalışmakta. Zaman zaman korku ve şüphe ile karşılansalar da, hayat kurtardıklarının farkındalar. Bizler de üzerimize düşeni yaparak bu konudaki söylentilerle mücadele etmeli ve herkese #AşıHayatKurtarır bilincini kazandırmalıyız.”

16 yaşındaki Brezilyalı TV sunucusu ve aktris Maisa Silva: “Bu kampanyaya katılmam için yapılan daveti kabul ettim çünkü aşıların çocukların sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Aşı, çocukları halen bildiğimiz çeşitli tehlikelere karşı korumanın önemli yöntemlerinden biridir. Sağlık çok ciddi bir konu, aşıların işe yaradığını ve gerekli olduğunu hiçbir zaman unutmamalıyız.”