İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan Kağıthane açıklaması

Kağıthane’de dün bir binanın çökmesinin ardından bölgede incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde açıklama yaptı.

Vali Yerlikaya yerinde inceledi

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde dün öğle saatlerinde toprak kayması sonucu bir bina çökmüştü. Olaydan dakikalar önce vatandaşların tahliye edilmesiyle kimsenin burnu bile kanamamıştı. Olayının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya dün olduğu gibi bugün de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ardından Kağıthane Yahya Kemal Spor Kompleksi’nde kurulan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezine geçen Yerlikaya, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Açıklamaya Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da katıldı.

“Cumhurbaşkanımız yakından ilgileniyor”





Vali Yerlikaya, “Dün 14.45 itibariyle Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak 22 nolu binamız maalesef yıkıldı. Daha sonra kontrollü bir şekilde yıkıma saat 17.45’te başladık. 3-4 saat sonra Kağıthane İlçe Belediye ekibimiz ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde onu da yıktı. Biz süratle burada öncelikle 19, daha sonra 24 tane evi güvenlik gerekçesiyle mahalle sakinlerimizi binadan tahliye ettik. Burayı Yahya Kemal Kompleksini Afet ve Acil Koordinasyon Merkezi yaptık. Ailelerle, komşularımızla bir araya geldik ve üzüntülerini paylaştı. Bütün Türkiye adına onlara geçmiş olsun diliyorum. Merkezimiz görevinin başında, ilk etapta o geceyi bazıları toplam 478 nüfus az değil. Bizim nereye gittiklerini adreslerini nereye gittiklerini bize söylemek kaydıyla aile yakınlarına misafir oldular ama biz hepsine otel aynı zamanda bu gece de tekraren yerle ilgili ihtiyaçları devamlı suretle karşılayabileceğimiz tedbirlerimizi aldık. Bugün bu vakte kadar şu çalışmaları yaptık ama ondan önce Cumhurbaşkanımız burayla ilgili bizleri arıyor ve talimatlandırıyor. Onun talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile dün 2-3 kere görüştük” şeklinde konuştu.

“Çok üzücü bir olay yaşadık”

Teknik durum tespiti yapmaya çalıştıklarını söyleyen Vali Yerlikaya, “24 tane binanın bastığı toprak, zemin etütlerini gerek bakanlık il müdürlüğümüz aynı zamanda koordinasyon içerisinde bulunduğumuz üniversite toprağın zeminin etüdünü yapıyor. Bu zeminin üzerinde bulunan ve boşaltmak zorunda kaldığımız binaların da geçici olarak depremsellik risk analizi de süratle yapmaya başladık. Bunlar tamamlandıktan sonra nasıl bir yol izleneceğini sizlerle paylaşacağız. Daha önce 6 Şubatta Kartal ilçemiz Orhantepe Mahallesi’nde 21 vatandaşımızın hayatını kaybettiği çok üzücü olay yaşadık” ifadelerini kullandı.

“Firma ile ilgili araştırma devam ediyor”

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Vali Yerlikaya, “İnşaat firmasıyla ilgili hataları olup olmadığına dair araştırma yapılacak mı” sorusuna ise “Firma ile ilgili araştırma devam ediyor. İlk fırsatta onları paylaşacağız” cevabını verdi.

“126 hane başına ilk yardım olarak bir ödeme yapıyoruz”





Boşaltılan evlerle ilgili vatandaşlara yardım yaptıklarını vurgulayan Yerlikaya, “126 hane başına ilk yardım olarak bir ödeme yapıyoruz. Evlerin zeminin etüt değerlendirmeleri ortaya çıktıktan sonra kentsel dönüşüme konu olup artık bu eve giremeyecekleriyle ilgili bir sonuç ortaya çıkanlara daha önce ilçemizde yaptığımız gibi yeni ev tuttukları zaman kira yardımı yapacağız. Taşınmayla ilgili de yardım yapacağız ve diğer konuları da araştırıp gereken her şey yapılacak. Devletimiz, hükümetimiz, belediyemiz hep beraber buradaki Yahya Kemal Mahallesi’ndeki bu acıyı gidermek için el birliği yapıyoruz. Sevincimiz 1 tane yaralı 1 tane vefat eden vatandaşımızın olmamasıdır. Üzüntümüz keşke böyle bir olay olmasaydı. Hayatın gerçeği Allah böyle bir olayla bizi imtihan ediyor. El birliğiyle Cumhurbaşkanlığı önderliğinde tüm kurumlarımız takip ediyor. Tüm hane halkının telefonlarını aldık ve sosyal medyadan grup kurduk. Haberleşiyoruz, an be an iletişim halindeyiz. Sağlık ve hızlı bir şekilde onlar hoşnut olacağı bir süreci beraber burada başaracağız” dedi.