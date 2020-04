Ekrem İmamoğlu açıklamalara yanıt verdi

“Geçen her süre bizi, İstanbulluları üzüyor”

Elbette biliyoruz ki sürecin teminatı YSK’dir. Geçen her süre bizi, İstanbulluları üzüyor.Bir an önce şehirdeki hayata tutunamamış 350 bin gence umut olmak istiyoruz. Bu şehirdeki her dört gencin biri işsizlik.İBB ile ilgili bir sürü ihbarlar alıyoruz. Mali düzenleme ve verilerle ilgili ihbarlar alıyoruz.İBB çalışanları daha iyileştirmiş sosyal haklarla yaşamlarına devam edecekler.Partizanlık dönemi bitmiştir. 80 İl Başkanı yanında söylüyorum. Artık insana, şehre, topluma hizmet dönemi var. Partililerimizin de böyle bir dönemi alkışladığını dönem başlamıştır.Bir arkadaşım ‘Şu anki durum bile yetti İnsanlar birbirine metrobüste yer vermeye başladı’ dedi.

Ak Partili seçmene seslendi

“İstanbul’a kaybettirilen zamanın bedeli ağır olur. AK Parti’nin üst düzey yetkililerinin de oradaki sağduyunun da müsade etmeyeceğini umuyorum. Etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kişilerin şahsi bekalarının hiçbir önemi yoktur. AK Partili hemşerilerime şunu söyleyeyim. O hemşerilerime sarılmak istiyorum. Hayata bakışları, maneviyatları ve tüm değerleriyle kucaklayacağımı söylemek istiyorum. Daha saygın, adamcılığın olmadığı bir dönemi onlara yaşattıracağız. AK Partili hemşerilerim, siyasi düşüncelerine olan saygımızdan zerre şüphe etmesinler” ifadelerini kullandı.

“Topluma sıfır şüphe mesajlarını veren kurumlar YSK ve Adalet ve Kalkınma Partisi’dir”

“Seçimden önce birçok şüphe ile bizim seçime girdiğimiz doğrudur. Topluma sıfır şüphe mesajlarını veren kurumlar YSK ve Adalet ve Kalkınma Partisi’dir. Ne olduysa seçim günü tüm ortamı hazırlayan bu kurumlar, seçimi kaybettiler diye her unsurunu sorgularken suçluyu ararken aynaya bakmazlar anlamış değilim. Kendileri hakkında suç duyurusunda bulunsunlar. Benim aklımın ucuna bile gelmeyecek hususlarda tespit etme konusunda başvuruları var. Bazı başvurularda sandıkta geçmişte neler dönmüş acaba diye tereddüte düşmüyor değilim. Biz şöyle bakarız; vatandaş oyunu atmıştır, tutanağa geçmiştir. Biz de arkadaşlarımıza dedik ki gelenlerin kimliğine bakın, kimsenin oyuna zarar gelmesin. Kaldı ki sandıkta bir sürü üyeleri var. Biz azınlığız yahu. İki kişiyiz orada. Vatana millete hesap veremezler. 3-5 acemi seçimi kaybetmeyi, kendi koltuklarını kaybetmekten öte gören kişilere tedbir almalarını diliyorum. Akıl tutulması yaşamasınlar”

Bahçeli’nin açıklamasını yanıt verdi

Bahçeli’nin seçim tekrarı sözleri hakkında Bazı sözleri anlayamıyorum. Literatürüm yetmiyor. O zaman biz her iki ayda bir seçim yapalım. 5 senede 7 seçim yaptı. Ekonomisi yandı bitti kül oldu. İnsanlar partizanlaştı. Bıraksınlar da bu insanları eğitelim. Sokakla toplumla ilgilenin.Seçimin meşruiyetini beş yıl boyunca sayın Yavuz ve onun gibi kaybeden birkaç kişi tartışacak. 16 milyonun öyle bir derdi yok. Sözlerinin hiçbir anlamı yok.

Medyayı tehdit etmedim

İmamoğlu medyaya yönelik eleştirilerine dair “Ben medyayı tehdit etmedim. Tehdit benim hayatımda, ruhumda olmayan bir şey. Ama şunu yaptım. Bazı kurumlara ne kadar itibarlı olduklarını hatırlattım. Soyadlarıyla anlattım. Bu ülkeye iş, istihdam ürettiklerini hatırlattım. Medya kurumlarına sahip olmakla sadece bize karşı değil ailelerine karşı da sorumlu olduklarını hatırlattım. Sahip oldukları kurumların da bu ülke tarihinde önemi var. Öyle bir medya kurumunun adil olmayan şekilde hizmet vermesine üzüldüm. Bunu söyledim o kadar. Onlar bunu nasıl algıladılar bilemem” dedi.

“Seçim olmuş bitmiş hala on binlerce insan YSK’de çuvalların başında”

“Ben bir dahaki seçim Cumhurbaşkanı’nın oyuna talibim. Benden hizmet noktasında kimse kaçamaz. Gideriz kapısına İstanbul’a şu işi istiyoruz deriz. Başka çarelerimiz de var ama iyi bir ikili olalım istiyoruz.Allah şahit, kul da şahit olsun ki seçimi kaybetseydik adalete inanan insan olarak buradan açıklamaktan imtina etmezdim. Bu memleket artık ofsayttan gol yemesin. Normalleşelim. Bir seçim olmuş bitmiş hala on binlerce insan YSK’de çuvalların başında. Biz hakkımızı yedirtmeyiz kardeşim” ifadelerini kullandı.