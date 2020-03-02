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Ozan Arif, binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı


Tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybeden Ozan Arif, binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Türk dünyası ve ülkücü camianın sevilen ismi Ozan Arif, 13 Şubat Çarşamba günü kanser hastalığından hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat eden Ozan Arif için bugün Büyük Cami’de cenaze töreni düzenlendi. 

Ozan Arif’in Atakum ilçesi İncesu Mahallesi’ndeki evinden alınan cenazesi, Büyük Cami’ye getirildi. Konvoy halinde getirilen cenazeyi cami önünde çok sayıda seveni karşıladı. Bu sırada izdiham yaşandı. Sevenleri Ozan Arif’e son görevlerini yerine getirmek için cami avlusu ve çevresindeki alanı doldurdu. Ozan Arif, öğle namazını müteakip binlerce kişi tarafından kılınan cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, CHP Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, eski Bakan Yaşar Okuyan, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayati Tekin, ünlü sanatçı Uğur Işılak, Karadenizli türkücü İsmail Türüt ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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📆 16 Şubat 2019 Cumartesi 17:24   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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