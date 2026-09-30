Garantisi biten beyaz eşyada onarım mı, yenisi mi? Karar verirken 5 ölçüt

Garanti süresi dolmuş bir çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ya da buzdolabı arızalandığında ilk soru, cihazın onarılmaya değip değmeyeceği oluyor. Kararı kolaylaştıran birkaç somut ölçüt var.

Arızalanan bir beyaz eşya için servis çağırdığınızda teknisyenden fiyatın yanında onarımın mantıklı olup olmadığına dair açık bir değerlendirme de isteyin. Örneğin Kadıköy beyaz eşya servisi veren Nokta Servis, onarımı ekonomik olmayan cihazlarda bunu işlemden önce söylüyor. Karar verirken aşağıdaki beş ölçüt işinizi kolaylaştırır.

Cihazın yaşı

Cihaz eskidikçe arızalar sıklaşabilir. Üretici ve ithalatçılar, Ticaret Bakanlığı’nın her ürün grubu için belirlediği kullanım ömrü boyunca yedek parça bulundurmakla yükümlüdür; bu süreyi geride bırakmış bir cihazda parça bulmak zorlaşabilir. Uzun yıllar kullanılmış bir cihazda tek bir parçanın değişmesi, kısa süre sonra başka parçaların da değişmeyeceği anlamına gelmez. Cihazın üretim yılını faturasından ya da üzerindeki bilgi etiketinden öğrenebilirsiniz.

Onarım maliyeti ile yeni cihaz fiyatı

Pratikte kaba bir ölçüt kullanılır: onarım maliyeti, benzer özellikteki yeni bir cihazın fiyatının yarısına yaklaşıyorsa yenilemeyi düşünmek mantıklı olabilir. Hesabı yaparken yeni cihazın taşıma ve kurulum masraflarını da hesaba katın.

Arızanın niteliği

Kapak kilidi, tahliye pompası ya da termostat gibi parçalardaki arızalar genellikle daha düşük maliyetle giderilir. Buzdolabında kompresör, çamaşır makinesinde motor ya da elektronik kart gibi ana parçalar ise daha yüksek maliyetlidir. Buzdolabı soğutmadığında kompresörün bittiğine hemen karar vermeyin; sorun fan ya da defrost sistemi gibi daha ucuz bir parçada olabilir. Bu yüzden Kadıköy ya da Ataşehir buzdolabı servisi çağırırken önce yerinde arıza tespiti isteyin. Aynı arızanın kısa aralıklarla tekrarlaması da cihazın genel durumu hakkında fikir verir.

Enerji tüketimi

Eski bir buzdolabı ya da çamaşır makinesi, yeni modellere göre daha fazla enerji harcayabilir. Yine de yalnızca enerji tasarrufu için cihaz değiştirmek, kullanım yoğunluğunuza bağlı olarak kendini uzun sürede karşılayabilir. Enerji etiketini onarım maliyetiyle birlikte değerlendirin. Yeni bir cihaz alırken etiketteki yıllık tüketim değerine bakmak, modelleri karşılaştırmayı kolaylaştırır.

İhtiyacınız değişti mi?

Hane nüfusu arttıysa ya da daha büyük kapasiteli bir cihaza ihtiyaç duyuyorsanız, yüksek maliyetli bir onarım yerine yenilemek daha mantıklı olabilir. Cihaz ihtiyacınızı karşılıyor ve onarım maliyeti makul düzeydeyse onarım genellikle daha ekonomik bir seçenektir.

Karar verdikten sonra

Onarımı seçtiyseniz takılacak parçanın niteliğini ve toplam tutarı işe başlanmadan öğrenin, iş bitince garanti süresini gösteren yazılı belgeyi alın. Yenilemeye karar verdiyseniz eski cihazı çöpe ya da sokağa bırakmayın; elektronik atık olarak belediyenin toplama noktalarına teslim edebilir, yeni cihazı aldığınız satıcıya eskisini teslim alıp almadığını sorabilirsiniz.

Nokta Servis, yalnızca garantisi sona ermiş cihazlarla çalışan özel bir teknik servis; hiçbir üreticinin yetkili servisi olmadığı için garantisi devam eden cihazlara işlem yapmıyor. Kadıköy ve İstanbul’un diğer ilçelerinden servis talebi için 0850 800 14 66 numarası aranabiliyor; çevrim içi başvuru formu da günün her saati açık.