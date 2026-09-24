Kadıköy ekim ve kasım hava durumu sahile çıkmadan önce nelere bakmalı

Kadıköy’de ekimden kasıma gündüz sıcaklığı ortalaması yaklaşık 5 derece azalıyor. Sahilde yürüyüş, bisiklet veya açık havada buluşma planlayanlar için bu değişim önemli. Ancak dışarıda hissedilecek koşulları anlamak için sıcaklığın yanına rüzgârı ve dönüş saatini de koymak gerekiyor.

Moda veya Caddebostan tarafında kısa bir yürüyüşle sahilde birkaç saat oturmak aynı hazırlığı gerektirmiyor. Hareket halindeyken rahat hissedilen kıyafet, mola sırasında veya akşam dönüşünde yetersiz kalabilir. Sonbaharda günlük programın nasıl geçtiği, telefon ekranındaki en yüksek derece kadar belirleyici. Kadıköy’ün ekim ve kasım ortalamaları bu farkı düşünmek için başlangıç sağlıyor; günün ayrıntısını ise güncel tahmin tamamlıyor.

Ekimde gündüz ortalaması 19 dereceyi aşıyor

havadurumu.pro üzerindeki Kadıköy ekim ayı hava durumu sayfasında gündüz ortalaması 19,4 derece, gece ortalaması 14,4 derece olarak yer alıyor. Bu değerler belirli bir günün tahmini değil, iklim normalleri. Ekim boyunca her gün aynı derecelerin görüleceği anlamına gelmiyor. Yine de gün içindeki genel sıcaklık farkını anlamaya yardımcı oluyor.

Öğleden sonra başlayıp akşama uzayan bir sahil buluşmasında geceye yaklaşan saatler de hesaba katılmalı. Çantada kolay taşınan bir üstlük bulundurmak, program uzadığında işe yarayabilir. Kısa yürüyüş planı kendiliğinden uzun bir oturmaya dönüşecekse hazırlık da buna göre düşünülmeli. Evden çıkarken yalnızca o anki havaya bakmak, dönüşte karşılaşılacak koşulları gözden kaçırabilir.

Kasımda aynı plan daha serin koşullara denk gelebilir

Kadıköy kasım hava durumu görünümünde gündüz ortalaması 14,6, gece ortalaması 9,8 derece. Ekime göre gündüz 4,8, gece 4,6 derecelik azalma var. Sahilde aynı saatte aynı süreyi geçirmek, kasımda daha farklı bir giysi hazırlığı gerektirebilir. Aylık değişimin her gün aynı hızla gerçekleşeceği ise varsayılmamalı.

Kasım içinde daha ılık günler de olabilir; ekimde beklenenden serin bir günle de karşılaşılabilir. Bu nedenle yalnızca ay adına göre kalın veya ince giyinme kararı vermek yeterli değil. Saatlik görünümde dışarıda kalınacak aralığı seçmek, günlük en yüksek ve en düşük değerleri tek başına okumaktan daha kullanışlıdır. Rüzgâr tahmini de aynı saatler için incelenmeli.

Sahilde rüzgâr ve yağışın saati önemli

Kaynakta günlük yağış normali ekimde 2,5, kasımda 2,4 milimetre. Bu ölçütte iki ay birbirine yakın görünüyor. Kasımın daha serin olması, otomatik olarak daha yağışlı olduğu anlamına gelmiyor. Ayrıca bu ortalamalar, seçilen yürüyüş gününde yağmur yağıp yağmayacağını söylemez. Yakın dönem yağış olasılığı ve zamanlaması ayrı kontrol edilmelidir.

Sahile açık bir noktada rüzgârın etkisiyle korunaklı bir sokakta hissedilen koşullar farklı olabilir. Vapur bekleme süresi veya açık güvertede geçirilen zaman da geziye ekleniyorsa bunlar hazırlığın parçası sayılmalı. Yalnızca sıcaklık derecesine güvenmek yerine rüzgârın kuvvetini ve varsa güncel uyarıları görmek gerekir. Uygun görünmeyen koşullarda rotayı kısaltmak veya kapalı bir seçeneğe geçmek düşünülebilir.

Çıkış kadar dönüş saatini de kontrol edin

Hafta sonu yürüyüşüne öğlen başlanacaksa günün daha ılık bölümüne göre giyinmek cazip gelebilir. Fakat dönüş birkaç saat sonraya kalacaksa tahminin o bölümü de açılmalı. Çocuklarla veya farklı tempoda yürüyen kişilerle çıkılacak gezilerde mola noktası belirlemek işe yarar. Buluşma planının esnek olması, yağışın zamanlaması değiştiğinde bütün günü iptal etmeden düzenleme yapmayı kolaylaştırır.

Kadıköy için görülen aylık ortalamalar mevsime hazırlanmayı sağlar; gerçek sahil gününü ise konum ve saat birlikte anlatır. Evden çıkmadan önce sıcaklık, yağış ve rüzgârı aynı zaman aralığında incelemek yeterli bir başlangıç. Program akşama uzarsa veya farklı bir noktaya geçilirse kontrolü yenilemek, sonbahar havasına uygun hazırlığı gün boyunca sürdürmeye yardımcı olur.