Adem Gölve: Mühendislik Tecrübesi Görünmeyen Riskleri Önceden Yönetmeyi Sağlıyor

Veler Group Yönetim Kurulu Başkanı ve YKP Tech Kurucusu Adem Gölve, yüksek standartlar gerektiren mühendislik projelerinde saha tecrübesinin teknik risklerin erken aşamada öngörülmesini sağladığını belirtti.

Üretim ve sanayi geleneğine sahip bir ailede yetişen Gölve, kontrollü alanlarda basınç dengesi, sıcaklık, nem, hava hareketleri ve sistemler arasındaki uyumun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Projelendirme sırasında gözden kaçan bir ayrıntının uygulama sonrasında performans kaybına ve ek maliyetlere yol açabileceğini söyledi.

Gölve, mühendislik tecrübesinin teknik hesaplamalar ve standartlarla birlikte ele alınması gerektiğini belirterek sahada kazanılan bilgi birikiminin projeye uygun çözümün seçilmesinde ve uygulama sürecinin doğru yönetilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

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