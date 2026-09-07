Türkiye’de Bir İlk: Online Ödemeli Depo Kiralama Hizmeti Hayata Geçti

Depolama sektöründe dijitalleşme adına önemli bir adım atıldı. Türkiye’de bireysel ve kurumsal eşya depolama ihtiyacına yönelik hizmet veren edepola.com, sektörde ilk kez tamamen online ödemeli bir depo kiralama modeli sunarak dikkat çekiyor.

Fiziksel Şubeye Gitmeye Gerek Kalmıyor

Geleneksel depolama hizmetlerinde müşterilerin genellikle fiziksel bir ofise gidip sözleşme imzalaması, ödeme yapması ve süreci yüz yüze yürütmesi gerekiyordu. edepola.com’un geliştirdiği sistemde ise tüm süreç dijital ortamda tamamlanabiliyor: müşteriler web sitesi üzerinden depo boyutunu seçiyor, online ödemesini yapıyor ve randevu oluşturuyor. Ardından uzman ekip, eşyaları müşterinin adresinden teslim alarak depolama merkezine taşıyor.

Şirket yetkilileri, bu modelin özellikle yoğun çalışma temposu olan şehir sakinleri için büyük kolaylık sağladığını belirtiyor. Kullanıcılar, deponun herhangi bir aşamasında sipariş, ödeme, takip, fiziksel olarak bir noktaya gitmek zorunda kalmadan süreci baştan sona yönetebiliyor.

27.000 Metrekarelik Depolama Kapasitesi

edepola.com’un İstanbul Ümraniye ve Kocaeli Gebze’deki tesisleri, toplamda 27.000 metrekarelik bir alana yayılıyor. Şirket bu büyüklükle Avrupa’nın en büyük kişisel eşya depolama merkezlerinden birine sahip olduğunu ifade ediyor. Hizmet ağı yalnızca İstanbul’la sınırlı kalmıyor; Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova ve Sakarya gibi Marmara Bölgesi’nin farklı noktalarında da aktif olarak hizmet veriliyor.

Bireysel ve Kurumsal Müşterilere Aynı Çatı Altında Hizmet

Platform, hem bireysel kullanıcılara hem de kurumsal müşterilere yönelik farklı çözümler sunuyor. Bireysel tarafta ev küçültme, taşınma, sezonluk eşya saklama gibi ihtiyaçlar öne çıkarken; kurumsal tarafta arşiv depolama, stok yönetimi ve ofis taşınma süreçleri gibi konularda hizmet veriliyor. Şirketin kurumsal referansları arasında farklı sektörlerden tanınmış markaların da yer aldığı belirtiliyor.

Güvenlik ve Takip Süreci

Depolama alanlarının 7/24 kamera sistemiyle izlendiği, her müşteriye özel ve izole bir alan tahsis edildiği aktarılıyor. Müşteriler, deponun durumunu online panel üzerinden takip edebiliyor, ihtiyaç duyduklarında destek talebinde bulunabiliyor ya da eşyalarının adreslerine geri getirilmesini talep edebiliyor.

Sektörde Değişen Beklentiler

Uzmanlar, depolama sektöründe dijitalleşmeye yönelik talebin son yıllarda arttığına dikkat çekiyor. Şehirlerde artan konut fiyatları ve daralan yaşam alanları, kullanıcıları alternatif depolama çözümlerine yönlendiriyor. Bu bağlamda sunduğu online model, sektördeki dijital dönüşüme örnek gösteriliyor.