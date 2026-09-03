Kadıköylü yazardan yeni kitap: “Şizofrenik Oyuklar”

Kadıköylü Yazar Hatice Dökmen, psikolojik derinliğinin yanı sıra merak ve sorgulama duygusunu canlı tutan yeni romanı “Şizofrenik Oyuklar” ile okurlarının karşısında. “Kibele Kitap” etiketiyle yayımlanan kitabın kapak görseli Adife Candemir Güngör’e ait olup, 240 sayfadan oluşuyor.

“Şizofrenik Oyuklar”, çocukluğundan itibaren ağır yükler taşımak zorunda kalan Elif’in sarsıcı hikâyesini anlatıyor. Hikâye, Elif’in kendi hayatını kaleme aldığı gizemli bir defteri yazara bırakıp ortadan kaybolmasıyla başlıyor. Sayfalar ilerledikçe Elif’in yaşadığı travmalar, aile içinde gördüğü baskılar ve susturulmuş duygular birer birer ortaya çıkıyor.

“Şizofrenik Oyuklar”ın arka kapak yazısı özetle şöyle:

“Adı konmamış bir ülke varmış. Bu ülkede küçük bir kız yaşarmış. Önceleri mutlu mesut bir kızmış bu kız. Ama büyüdükçe ülkenin türlü türlü acı meyvelerini yemek, türlü türlü acı sularını da içmek zorunda kalmış. Bu ülkenin geceleri yıllar içinde çok uzar olmuş. Aynaları çok sessizleşmiş. Kız aynaya baktığında kendini değil, korkularını görürmüş. Kimseye söyleyemediği, söyleyince büyüyecek sandığı şeyleri… Yazar Hatice Dökmen’den yine sıra dışı bir roman.”

Dökmen kitabı hakkında, “Elif’in hikâyesi masalsı bir kurgu. Kalemimi tanıyanlar iyi bilirler ki her kitabımda ayrı bir konuya farkındalık getirmeye çalışırım. Bu kitapta da unutulmak üzere olan masal, tekerleme gibi sözlü mirasımızı gelecek nesillere iletmek istedim. Ve malum ana davam kadın olunca Elif ile harmanlanmış bu roman ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

İnsan kendi içindeki derin boşluklarla o acımasız gerçeklerle ne zaman yüzleşir? Sorunun yanıtı, Dökmen’in güçlü ve sarsıcı kalemiyle yazılmış “Şizofrenik Oyuklar”da. Elif’in bıraktığı defterin sayfalarını açıp, yıllardır anlatılmayı bekleyen gerçeklerin peşine düşmeye hazır mısınız? Kitabı, online kitap sitelerinden ve “Kibele Kitap”tan temin edebilirsiniz.