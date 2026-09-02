PALMET BT, Enerjide Geliştirdiği Yerli Teknolojileri Ürünleştiriyor

PALMET Şirketleri Grubu’na bağlı olarak Ar-Ge ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini Kocaeli Teknopark’taki yapılanmasıyla sürdüren PALMET Bilgi Teknolojileri (PALMET BT) şirketi, doğal gaz dağıtımından elektrik üretim ve ticaretine, mühendislikten finansal hizmetlere uzanan geniş bir alanda geliştirdiği teknoloji çözümleriyle yeni bir büyüme dönemine hazırlanıyor. Yazılım geliştiricilerden bilgisayar mühendislerine, sistem ve altyapı uzmanlarından veri, entegrasyon ve siber güvenlik ekiplerine uzanan güçlü bir teknoloji kadrosuna sahip olan şirket, 29 grup şirketine tek merkezden teknoloji hizmeti sunuyor.

PALMET BT, 10 aktif Ar-Ge projesi ve 7,5 milyon dolarlık Ar-Ge proje bütçesiyle geliştirdiği yerli ürünleri grup dışındaki enerji ve finans şirketlerinin kullanımına sunmayı hedefliyor.

PALMET Şirketler Grubu’nun farklı sektörlerde büyüyen operasyonlarının teknoloji altyapısını tek merkezden yöneten PALMET BT; yazılım geliştirme, sistem ve piyasa entegrasyonları, veri ve raporlama, altyapı operasyonları, siber güvenlik, iş sürekliliği ve canlı ortam desteğini uçtan uca gerçekleştiriyor. PALMET BT; doğal gaz dağıtımı, doğal gaz ticareti, elektrik üretimi, elektrik ticareti, mühendislik ve finansal hizmetler olmak üzere altı farklı faaliyet alanının teknoloji sorumluluğunu üstleniyor.

DOĞAL GAZ DAĞITIMINA YÜZDE 100 YERLİ TEKNOLOJİ

PALMET BT’nin teknoloji yatırımlarının merkezinde doğal gaz dağıtım sektörü için geliştirilen yüzde 100 yerli ve millî yazılım ürün ailesi bulunuyor. Sektöre özel olmayan standart paket yazılımların yerine doğal gaz dağıtımının ihtiyaçları dikkate alınarak şirket içerisinde geliştirilen PCMS Abone Bilgi Yönetim Sistemi, PALMET Grubu’nun beş doğal gaz dağıtım şirketinde aktif olarak kullanılıyor.

Abonelikten tahakkuka, faturalamadan tahsilata ve saha operasyonlarına kadar temel süreçleri tek platformda bir araya getiren sistem; CBS, SCADA ve ödeme sistemleriyle entegre çalışıyor. Dinamik mevzuat uyum altyapısı sayesinde EPDK düzenlemelerinde gerçekleştirilen değişiklikler parametrik olarak sisteme yansıtılabiliyor. PALMET BT tarafından geliştirilen yerli platform bugün beş lisans bölgesinde yaklaşık 2,4 milyon aboneliğin operasyonunda canlı olarak kullanılıyor.

SAHADAN PİYASALARA KADAR ENTEGRE TEKNOLOJİ ALTYAPISI

PALMET BT’nin teknoloji sorumluluğu yalnızca yazılım geliştirmeyle sınırlı değil. Şirket, enerji sektörünün saha operasyonları ile piyasa süreçlerini aynı teknoloji ve veri altyapısında buluşturuyor. Elektrik üretim ve ticaretinde EPİAŞ ve TEİAŞ ile gerçekleştirilen entegrasyonlar üzerinden gün öncesi ve gün içi piyasa işlemleri, üretim planlaması, dengeleme, ölçüm, uzlaştırma ve faturalama süreçleri destekleniyor.

Doğal gaz dağıtımında ise beş lisans bölgesindeki 75 RMS-A istasyonu, 600 bölge istasyonu, 1.180 müşteri istasyonu ve 25 bin kilometreyi aşkın metrelik şebekenin izlenmesine hizmet eden SCADA ve uzaktan işletme altyapısının haberleşme, veri toplama, entegrasyon ve güvenlik katmanları PALMET BT tarafından sağlanıyor.

10 AKTİF AR-GE PROJESİNE 7,5 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE

PALMET BT, geliştirdiği teknolojileri güçlü bir Ar-Ge programıyla destekliyor. Şirketin halen devam eden 10 aktif Ar-Ge projesinin toplam proje bütçesi 7,5 milyon dolara, projelerdeki toplam iş gücü ise 996 adam-aya ulaşıyor.

Abone yönetimi, hidrolik modelleme, online işlem merkezi, mobil saha uygulamaları, rota optimizasyonu, dijital arşiv, uzaktan sayaç okuma, yapay zekâ destekli borç takibi ve telsiz haberleşme projelerini kapsayan Ar-Ge portföyü; süreç otomasyonu, operasyonel verimlilik, maliyet optimizasyonu ve veri temelli karar desteğine odaklanıyor.

PALMET BT aynı zamanda üniversite-sanayi iş birliğini teknoloji geliştirme modelinin önemli bir parçası olarak konumlandırıyor. Kocaeli Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile sürdürülen çalışmalar; ortak Ar-Ge projelerinden akademik danışmanlığa, yapay zekâ ve optimizasyon modellerinden lisansüstü çalışmalara ve nitelikli mühendis kaynağının geliştirilmesine kadar uzanıyor.

YENİ HEDEF: GRUP İÇİNDE GELİŞTİRİLEN TEKNOLOJİLERİ DIŞ PAZARA TAŞIMAK

PALMET BT, grup şirketlerinin operasyonlarında geliştirdiği ve sahada kanıtladığı teknoloji kapasitesini önümüzdeki dönemde yeni bir büyüme alanına dönüştürmeyi planlıyor.

Bu kapsamda doğal gaz dağıtımında ihtiyaç duyulan tüm yerli ürün ailesinin üçüncü taraf enerji şirketlerine açılması; yazılım lisansı, SaaS ve platform hizmetleri, yönetilen hizmet, entegrasyon, proje geliştirme, bakım ve destek modelleriyle ticarileştirilmesi hedefleniyor.

Mikroservis mimarisi ve çok şirketli kullanıma uygun altyapısıyla geliştirilen platformun, farklı enerji şirketlerinin operasyonlarına uyarlanabilmesi amaçlanıyor.

Enerji sektöründe saha operasyonundan müşteri süreçlerine, piyasa entegrasyonlarından veri yönetimine kadar uçtan uca geliştirdiği teknoloji yetkinliğini ürünleştirmeye hazırlanan PALMET BT, grup şirketlerinin teknoloji merkezi olmanın ötesinde, enerji sektörüne yerli teknoloji üreten ve bu teknolojiyi ticarileştiren bir teknoloji şirketi olma hedefiyle büyümesini sürdürüyor.