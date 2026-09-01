TOSFED İstanbul Park’ta Türkiye Pist Şampiyonası yarışları gerçekleşti

TOSFED İstanbul Park’ta 30 Ağustos Zafer Bayramında coşkulu kutlamalar eşliğinde Türkiye Pist Şampiyonası yarışları gerçekleşti.

29 – 30 Ağustos tarihlerinde TOSFED İstanbul Park yarış pistinde gerçekleşen Avis 2026 Türkiye Pist Şampiyonası 3. ayak yarışları, cumartesi günü gerçekleşen sıralama turları ve pazar günü gerçekleşen 2 yarış ile tamamlandı.

Pazar günü gerçekleşen iki yarışın ikisini de TEXACO Team AMS pilotları kazanarak bu anlamlı günde 30 ağustos özel kupasının sahibi oldular.

İlk yarışta birinciliği Texaco Team AMS’den Berk Kalpaklıoğlu Audi TCR Gen1 ile kazanırken ikinci yarışı ise Texaco Team AMS’den Seda Kaçan Bakan Audi TCR Gen2 ile kazandı.

Genç sporcuların yetişmesine önemli bir destek veren Texaco Team AMS için bir anlamlı sonuçta, bu hafta sonu ilk otomobil yarışına çıkan ve pistteki en genç sporcu olan 15 yaşındaki Oğuz Marangoz’un her iki yarışta gösterdiği başarılı performans ile podyumda olması ve 3. lük kupasını alması oldu.

2026 Avis Türkiye Pist Şampiyonası’nda 22 sporcunun katılımı ile gerçekleşen ilk 3 ayak 6 yarışı sonunda TEXACO Team AMS, Takımlar Şampiyonasında liderliğini sürdürürken, Maksi Grup Pilotlar Şampiyonluğunda ise TEXACO Team AMS pilotu Seda Kaçan Bakan liderliğini sürdürüyor.

Şampiyonanın bir sonraki yarışları 10 -11 Ekim tarihlerinde yine Tosfed İstanbul Park yarış pistinde gerçekleşecek.

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