Lyon’u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 18 yıl sonra yeniden Şampiyonlar Ligi’nde

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1-1’in rövanşında deplasmanda Olimpik Lyon’u 2-1 yenen Fenerbahçe, Avrupa’nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmaya hak kazandı.

Groupama Stadı’nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, üst üste önemli pozisyonlar üretti. 20. dakikada Oğuz Aydın ile bir topu direkten dönen sarı-lacivertliler, 24. dakikada Vedat Muric’in golüyle öne geçti.

Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 28. dakikada Archie Brown’un golüyle farkı 2’ye çıkardı. Kalan bölümde oyun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında savunma güvenliğini önde tutan Fenerbahçe, 61. dakikada Fofana’nın golüne engel olamadı.

Kalan bölümde oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertliler, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi’nde

2011’deki şike kumpası sebebiyle 3 sene boyunca Şampiyonlar Ligi’ne gönderilmeyen Fenerbahçe, Olimpik Lyon’u eleyerek 2008-2009 sezonundan bu yana devam eden Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi. Sarı-lacivertliler, son olarak 10 Aralık 2008’de Dinamo Kiev karşısında Şampiyonlar Ligi’nde sahaya çıkmıştı. Fenerbahçe, 18 yıl aranın ardından Avrupa’nın en prestijli kulüp organizasyonunun lig aşamasında yer almaya hak kazandı.