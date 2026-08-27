Azerbaycan ile Özbekistan arasında “Ebedi Dostluk Anlaşması” imzalandı

Ebedileşen Özbekistan – Azerbaycan Dostluğu Zarife Guliyeva: “Ebedi Dostluk Anlaşması iki kardeş halk arasındaki ilişkileri yeni bir aşamaya taşıyor”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Özbekistan’a gerçekleştirdiği devlet ziyareti, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya yükseldiğini bir kez daha ortaya koydu. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmeler, Yüksek Devletlerarası Konsey’in üçüncü toplantısı, imzalanan belgeler ve varılan anlaşmalar, Azerbaycan–Özbekistan iş birliğinin giderek genişlediğini gösterdi.

Ziyaretin önemli sonuçlarından biri, Azerbaycan ile Özbekistan arasında “Ebedi Dostluk Anlaşması”nın imzalanması oldu.

İki ülke liderlerinin karşılıklı olarak yüksek devlet nişanlarıyla ödüllendirilmesi de Azerbaycan ve Özbekistan arasındaki dostluk ve karşılıklı güvenin yüksek seviyesinin göstergesi olarak dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak “Modern Kalkınma ve Aile” Kamu Birliği Başkanı, YAP Veteranlar Şurası üyesi Zarife Guliyeva, bu ziyaretin Azerbaycan–Özbekistan ilişkileri tarihinde özel bir önem taşıdığını belirtti.

Zarife Guliyeva’nın ifadelerine göre, “Ebedi Dostluk Anlaşması” yalnızca siyasi bir belge değil, iki halkı birbirine bağlayan ortak tarihin, kültürün ve manevi değerlerin bir ifadesidir. Ona göre bu belge, gelecek nesiller için Azerbaycan ve Özbekistan arasındaki dostluğun sağlam bir hukuki ve siyasi temelini oluşturuyor.

Guliyeva, Özbekistan’ın Azerbaycan’ın elde ettiği başarılara her zaman samimi yaklaşım sergilediğini kaydetti. Karabağ’ın işgalden kurtarılmasının ardından gerçekleştirilen geniş kapsamlı yeniden yapılanma ve imar çalışmalarına kardeş ülkenin verdiği destek de iki halk arasındaki kardeşliğin somut bir örneği olarak değerlendirildi. Guliyeva, ticaret, yatırım, sanayi iş birliği, enerji ve ulaştırma alanlarında iş birliğinin geliştirilmesi için büyük potansiyel bulunduğunu belirtti.

Trans-Hazar Ulaştırma Koridoru’nun imkanlarının ortak şekilde değerlendirilmesinin ise Orta Asya ile Güney Kafkasya arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine önemli katkı sağlayabileceğini ifade etti. Zarife Guliyeva, kültürel ve insani ilişkilerin de özel önem taşıdığını vurguladı.

Azerbaycan ve Özbekistan’ı birbirine bağlayan ortak tarih, kültür ve manevi değerlerin halklarımızın daha da yakınlaşmasına hizmet ettiğini belirtti. Guliyeva’ya göre, Azerbaycan’ın Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantıları formatına katılması da bölgesel iş birliği açısından önemli bir adımdır.

Bu süreç, Orta Asya ile Güney Kafkasya arasında güvenin, iyi komşuluk ilişkilerinin ve karşılıklı bağlantıların daha da güçlendirilmesine imkan sağlayacaktır.

“Eminim ki Azerbaycan–Özbekistan dostluğu bundan sonra daha da güçlenecektir. Çünkü ilişkilerimizin temelinde yalnızca siyasi çıkarlar değil, ortak tarih, kardeşlik, karşılıklı saygı ve manevi yakınlık bulunmaktadır. ‘Ebedi Dostluk Anlaşması’, bu dostluğun gelecek nesiller için de ebedileştirilmesinin önemli bir ifadesidir” – diye konuşan Zarife Guliyeva, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine dair inancını ifade etti.