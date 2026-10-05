Kadıköy’de “Bütünleşik Afet Kriterleri 2030 Sempozyumu” yapıldı

Kadıköy Belediyesi tarafından 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Alan Kadıköy’de düzenlenen “Bütünleşik Afet Kriterleri Kadıköy 2030 Sempozyumu”nun açılışında konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, 6 Şubat depremleri ve yaşanan büyük acıların afet yönetiminde önleyici adımların önemini ortaya koyduğunu söyledi. Kösedağı, “Afet yönetimi, henüz felaket kapımızı çalmadan önce atılacak adımların yönetimidir” dedi.

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP 2022-2030) vizyonu doğrultusunda ilçe belediyelerinin afet risklerini azaltmak için atması gereken adımların belirlenmesi amacıyla Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı (BAK-KADIKÖY) koordinasyonunda düzenlenen “Bütünleşik Afet Kriterleri Kadıköy 2030 Sempozyumu”, 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde Alan Kadıköy’de gerçekleştiriliyor. Sempozyum boyunca Kadıköy Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AFAD, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nin yanı sıra Afet Platformu, farklı sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden uzmanlar görüş ve değerlendirmelerini paylaşacak.

Kadıköy Belediyesi başkan yardımcılarının, birim müdürlerinin, mahalle muhtarlarının ve Kadıköy Afet Gönüllüleri’nin yer aldığı sempozyumunaçılış konuşmalarını sırasıyla Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, İstanbul İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ejder Batur, Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk ile İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğluyaptı.

“Felaket Kapımızı Çalmadan Adım Atmalıyız”

Açılış konuşmasında Kadıköy Afet Gönüllüğü çalışmalarını başarıyla yürüttüklerini belirten Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, şunları söyledi: “Yaşam alanlarımızdaki riskleri azaltamadığımız sürece her zaman kriz anındaki müdahaleyi düşünmek, kendimizi hazırlamak zorunda olacağız fakat afet yönetimini sadece kriz anındaki yönetime sıkıştırmak doğru değil. Kadıköy olarak uzun yıllardır risk yönetimi adına hep öncü ve model olan çalışmalar yapmakta ve her yeni yıl bunları daha da ileriye taşımaya çalışmaktayız. 6 Şubat depremleri ve yaşadığımız tüm büyük acılar bize çok net bir şey öğretti ki afet yönetimi, henüz felaket kapımızı çalmadan önce atılacak adımların yönetimidir.” dedi.

Kadıköy’ün yapı güvenliği konusunda tavizsiz bir denetim mekanizmasına sahip olduğunu vurgulayan Kösedağı, ilçedeki tüm inşaatlarda zemin etütlerinin teknik personelce yerinde incelendiğini hatırlatarak “ İlçemizde yapılan her inşaatta zemin etütleri teknik personelimizce yerinde incelenmekte, temel, zemin kat ve giriş kat dahil dökülen tüm betonlar yapı denetim firmalarının işlemlerine ek olarak Beton Zemin Laboratuarımız tarafından da denetlenmekte ve testlere tabi tutulmaktadır.” diye konuştu. Kösedağı ayrıca BAK-Kadıköy, Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı ve Kentsel Dönüşüm Birimleriyle çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Mahalle muhtarları ve Kadıköy Afet Gönüllüleri ile mahallelerde büyük bir dayanışma içerisinde afetlerin yıkıcı zararlarına karşı mücadele verdiklerini ifade eden Başkan Mesut Kösedağı, “Kadıköy’ün her sokağında en az bir gönüllümüz olana, mahalle ölçeğinde afetleri yönetebilmek adına yapacağımız çalışmalar hazır olana kadar Kadıköylü komşularımızla emek vermeye ve üretmeye devam edeceğiz.” dedi.

Afet risklerinin azaltılmasında kurumlar arası veri ve kaynak paylaşımının önemine dikkat çeken Kösedağı, yakın zamanda Kadıköy Afet Master Planı’nın duyurusunun yapılacağını söyledi. Sempozyumda ortaya konulan çalışmaların önümüzdeki dört yıllık süreç için bir yol haritası oluşturacağını belirten Kösedağı, çıkan sonuçların 7-8 Ekim tarihlerinde yine Alan Kadıköy’de yapılacak değerlendirme toplantısıyla stratejik planlara dönüştürüleceğini açıkladı.

“Tüm Türkiye’ye Örnek Olacak”

İstanbul İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ejder Batur, sempozyumun deprem başta olmak üzere heyelan, sel ve yangın gibi farklı afetlere yönelik hazırlıkları da kapsadığını belirterek “Bu organizasyondan çıkacak değerli fikirlerin Kadıköy başta olmak üzere İstanbul’un tüm ilçelerine ve tüm Türkiye’ye örnek teşkil edeceğini düşünüyorum ve temenni ediyorum.” dedi.

“Daha Dirençli Kadıköy İçin Buradayız”

Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk ise afet yönetiminin afet öncesi risk azaltma, afet anında müdahale ve afet sonrası iyileştirme süreçlerinin birlikte ele alınmasını gerektirdiğini belirtti. Kamu kurumlarının sorumluluğunun kriz anıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Pamuk, “Esas olan afet meydana gelmeden önce riski görmek ve azaltmak, kurumlarımızı hazırlamak, toplumumuzu güçlendirmektir. Afet riski yönetişimi ve kurumsal koordinasyon, diğer bütün afet çalışmalarının temelini oluşturmaktadır.” dedi.

Afet risklerinin azaltılmasında merkezi idare, yerel yönetimler, akademi, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade eden Pamuk, “Afet risk yönetiminde ‘Benim görevim ne?’ sorusunun yanında ‘Birlikte ne yapabiliriz?’ sorusunu da sormamız gerekir.” diye konuştu.

“Toplum Riskler Konusunda Bilinçlendirilmeli”

İstanbul Vali Yardımcısı ve Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu da afetlere dayanıklı bir toplum için bilinçlendirme, altyapının güçlendirilmesi, kurumlar arası iletişim ve koordinasyonun geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Sempozyumdan çıkacak sonuçların somut uygulamalara dönüşmesinin önemine dikkat çeken Hersanlıoğlu, “Ben Kadıköy’e İstanbul Valiliğinden baktığım zaman tecrübeli, kıymetli ve yerel yönetim sorumluluğunu üstlenmiş bir kaymakamımızı ve bu işlerle ilgili belediye başkanımızı ve duyarlı mesai arkadaşlarını eğitimli bir Kadıköyü görüyorum.” şeklinde konuştu.

Sempozyumda akademisyenler, saha çalışanları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve afet gönüllülerinin katkılarının önemli olduğunu belirten Hersanlıoğlu, ortaya çıkacak sonuçların yalnızca bir rapor olarak kalmaması gerektiğini söyledi. Merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını ifade eden Hersanlıoğlu, “Bugün burada ortaya konulacak her fikir, her öneri ve her eleştiri Kadıköy’ün daha güçlü ve dirençli bir geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayacaktır.” diye konuştu.

Yapı Güvenliği Açısından Önemli Bir Örnek

Konuşmaların ardından İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, 1977 yılında Kadıköy Erenköy’de inşa edilen ve geçtiğimiz günlerde alınan karot örneklerinden çıkan sonuçta riskli yapı olmadığı belirlenen apartmanın müteahhiti Yüksel Çakıroğlu’na teşekkür ederek çiçek takdim etti. Yaşadığı mutluluğu paylaşan Çakıroğlu, sempozyuma davet edildiği için teşekkür etti. Yaklaşık 49 yıl önce, dönemin şartlarında elle karılan beton kullanılarak inşa edilen yapının C35 dayanımında çıkması, mühendislik hizmetlerinden ve ilgili mevzuatın gerekleri gözetilerek yapılmış olması yapı güvenliği açısından dikkat çekici bir örnek oluşturdu.

Galeri