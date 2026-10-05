Dahi Besteci Mozart Zamanın Ötesinden Beyoğlu Sahne’de Sesleniyor

Klasik müziğin dahi ismi Wolfgang Amadeus Mozart, yüzyıllar sonra bu kez hologram ve karma gerçeklik (Mixed Reality) teknolojileriyle sahneye taşınıyor. Dünyada ilk kez sahnelenen “Amadeus Mozart Hologram Müzikal Deneyimi”, Mozart’ın müziğini canlı performans, görsel anlatı ve sahne teknolojileriyle bir araya getiriyor. 10, 18 ve 24 Ekim tarihlerinde Beyoğlu Sahne’de izleyiciyle buluşacak projede; bestecinin yaşamı, müziği ve özel hayatındaki önemli dönüm noktaları sahne anlatısı üzerinden aktarılacak. Piano quintet’in eşlik edeceği performansta Mozart’ın eserleri, holografik görüntüler ve sahne tasarımıyla birlikte sunulacak.

1756 yılında Salzburg’da dünyaya gelen, beş yaşında beste yapmaya başlayıp henüz sekizinde ilk senfonisini kaleme alan Wolfgang Amadeus Mozart, sadece 35 yıllık ömrüne 600’den fazla eser sığdırarak müzik tarihinin seyrini değiştirdi. Aradan geçen 235 yılın ardından dahi besteci, bu kez hologram ve karma gerçeklik (Mixed Reality) teknolojileriyle sahneye taşınıyor. Dünyada ilk kez hayata geçirilen “Amadeus Mozart Hologram Müzikal Deneyimi”, sonbaharın serin akşamlarını sıradanlıktan uzak farklı bir sanat etkinliğiyle karşılamak isteyenleri zamanda büyüleyici bir yolculuğa davet ediyor.

Gösteri; sanatçının başyapıtlarını, hayatındaki önemli dönüm noktalarını ve özel yaşamından kesitleri üç boyutlu bir sahne kurgusu içinde ele alıyor. Sistine Şapeli esintili freskler ve asırlık taş dokular arasında piano quintet icrası eşliğinde ilerleyen anlatı, Mozart’ın müziğini görsel ve dramatik unsurlarla bir araya getiriyor.

Gösterinin yazarlığını ve yönetmenliğini Pouya Fayazi üstlenirken, sahne kurgusu Mozart’ın yaşamını müzik, görüntü ve performans üzerinden yeniden ele alıyor. Sahnedeki canlı icra, ışık tasarımı ve görsel anlatı bir araya gelerek Mozart’ın eserlerini farklı bir bağlamda dinleme imkânı sunuyor. Klasik repertuvarın güçlü eserleri, sahne performansının ritmiyle birlikte ilerlerken izleyici de bestecinin sanat dünyasına uzanan anlatının içinde konumlanıyor.