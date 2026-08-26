Kartal ve Maltepe iş dünyası, “Kazandır ki Kazan” parolasıyla BNI META’da buluşuyor

Kartal ve Maltepe’de faaliyet gösteren iş insanlarını aynı çatı altında buluşturan BNI META, düzenlediği networking etkinlikleriyle yeni iş bağlantıları ve iş fırsatları oluşturmayı hedefliyor.

Son olarak Titanic Business Kartal Otel’de gerçekleştirilen etkinlikte BNI META’nın çalışma sistemi ve projeleri, organizasyonun yöneticileri ve proje sahipleri tarafından sunum yapıldı. Farklı sektörlerden iş insanlarının bir araya geldiği buluşmada, katılımcıların projelerine ve yeni iş bağlantılarına ilişkin heyecanı dikkat çekti.

BNI, “Business Network International”ın kısaltması. Temelinde ise iş insanlarının birbirlerine referans vererek yeni müşterilere ve iş fırsatlarına ulaşmasını sağlayan profesyonel bir networking sistemi bulunuyor.

BNI modelinin temel yaklaşımı “Givers Gain”, yani “Kazandır ki Kazan” anlayışına dayanıyor. Sistemde farklı sektörlerden iş insanları bir araya geliyor ve birbirlerinin ürün, hizmet ve uzmanlık alanlarını tanıyarak kendi çevrelerinde yeni iş fırsatları oluşturuyor.

BNI META’nın etkinliklerinde de bu anlayış oldukça belirgin. Gün henüz başlamadan, sabah 06.30’da başlayan “Coffee Talks & Networking” bölümünde katılımcılar önce birbirleriyle tanışıyor, ardından işlerini ve faaliyet alanlarını anlatıyor. Saat 07.15’te ise asıl oturum başlıyor.

Etkinlik öncesinde katılımcılara gönderilen davette de bu anlayış açık biçimde ortaya konuluyor. “Belki aradığınız müşteri o salonda olmayacak… Ama onu tanıyan kişi hemen yanınızda olacak” ifadeleriyle, BNI sisteminin yalnızca doğrudan müşteri bulmaya değil, doğru bağlantılar üzerinden yeni iş fırsatları yaratmaya odaklandığı vurgulanıyor.

BNI META’nın İcra Direktörü Cenk Aydoğar’ın öncülüğünde yürütülen çalışmalar, özellikle Kartal ve Maltepe çevresindeki girişimci ve işletme sahiplerinin birbirleriyle daha güçlü ticari ilişkiler kurmasını amaçlıyor.

Etkinlikte dikkat çeken bir başka nokta ise farklı sektörlerden insanların aynı ortamda buluşmasıydı. Birbirlerinin faaliyet alanlarını tanıyan katılımcılar, yalnızca kendi işlerini anlatmakla kalmayıp diğer katılımcılar için sahip oldukları bağlantıları ve oluşturabilecekleri iş fırsatlarını da değerlendirdi.

Bu yönüyle BNI META, klasik bir iş toplantısından çok, üyelerinin birbirlerinin referans ağı haline geldiği organize bir iş geliştirme modeli ortaya koyuyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan toplantıda salon henüz açılmadan başlayan sohbetler, kahve eşliğinde yapılan tanışmalar ve farklı sektörlerden iş insanlarının birbirlerinin deneyimlerini dinlemesi, organizasyonun networking anlayışını da ortaya koydu.

Kartal ve Maltepe’de iş dünyasının farklı temsilcilerini bir araya getiren BNI META’nın önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği buluşmaların, bölgedeki işletmeler arasındaki ticari iletişime ve yeni iş birliklerine katkı sağlaması bekleniyor.

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