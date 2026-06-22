Doğal Üretimde Vefa ve Bereket

Sevgili Okurlarım

Bu Haftaki yazımızın içeriği Gıda ve Doğal Beslenmede organik Doğal ürünlere karşı vefalı tavrımız.

Toprağa dokunan ellerin ardında sadece ürün değil, bir ahlak ve bir kültür vardır. Doğal üretim, üreticinin geçmişe duyduğu vefanın ve geleceğe sunduğu bereketin en somut ifadesidir. Vefa, toprağa sadakat; bereket ise emeğin karşılığında doğanın sunduğu armağandır.

Bugün hızlı tüketim kültürü, sabrı ve özeni unutturuyor. Oysa doğal üretimde vefa, geçmiş kuşakların yöntemlerine saygı duymak, hijyeni ve özeni bir ahlaki sorumluluk olarak görmek demektir. Bereket ise yalnızca sofradaki bolluk değil; üretici ile tüketici arasında kurulan güvenin, dayanışmanın ve iç huzurun bereketidir.

Doğal üretim, modernleşmenin kopardığı bağları yeniden kurar. Bir üretici, toprağa gösterdiği vefa ile hem kendi emeğini kutsar hem de topluma bereket sunar. Bu bereket, sadece ürün değil; aynı zamanda güven, sağlık ve kültürel devamlılıktır.

Sonuçta doğal üretimi desteklemek, yalnızca sağlıklı beslenmek değil, aynı zamanda bir değerler zincirini yaşatmak demektir. Vefa ve bereketin buluştuğu sofralar, toplumun vicdanını ve hafızasını besler.

Sağlıklı günler sizinle olsun.

Neşat YALÇIN Nasifoğulları Kadıköy İstanbul