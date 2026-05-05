Vali Gül Kadıköy’de Haydarpaşa Garı restorasyon çalışmalarını inceledi

İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Demiryolları arasında 15 Ağustos 2024’te imzalanan protokol kapsamında başlatılan tarihi Haydarpaşa Garı restorasyon çalışmalarında incelmelerde bulundu.

Yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Gül’e, Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk eşlik etti.

İstanbul’un simge yapılarından tarihi Haydarpaşa Garı;

3862m² Çok Amaçlı Etkinlik ve Ticaret Alanı,

5433m² Kıyı Amfi Etkinlik Alanı,

2533m² Etkinlik Alanı Sahne Önü,

5969m² Etkinlik Alanı Tüm Alan,

6619m² Amfi Etkinlik Alanı,

7729m² Giriş ve Servis Girişi,

21339m² Otopark Alanı,

8 Müze,

7586m² Çayır Alanı ile kültürel ve toplumsal miras olarak bütüncül bir yaklaşımla korunarak şehre kazandırılıyor.

Galeri