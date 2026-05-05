Trafik Haftası’nda öğrencilere “Trafik Güvenliği” farkındalık eğitimi verildi.

Trafikte Ortak Akıl Projeleri Derneği’nin, Millî Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının destekleri ile yürüttüğü “Trafikte Küçük Hata Yoktur!” sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Avcılar Mehmetçik İlkokulu’nda “Trafik Haftası” etkinliği düzenlendi.

Öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin verildiği etkinliğe; İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Avcılar Kaymakamı Dr. Orhan Burhan ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.