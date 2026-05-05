Savcı Sayan’dan Bakan Şimşek’e sitem!

Esnafın 10.000 TL borcu var diye hesabına haciz koymak; arabasını bağlamak Allah’tan reva mıdır?

Önceki dönem AK Parti Milletvekilliği yapan Savcı Sayan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e esnafın yaşadığı sıkıntıları dile getiren etkili sitem dolu bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da şu hususlara dikkat çekti.

“Sayın Mehmet Şimşek Bakanım,

Esnafın kasasına memur oturtup bir günkü hasılatı ortalama kabul ederek vergi yazmak adalet midir?

10.000 TL, hatta 1.000 TL borcu olanın hesabına haciz koymak; trafik cezası yüzünden insanın arabasını bağlamak Allah’tan reva mıdır?

Göreve geldiğiniz günden bu yana aynı cümleyi duyuyoruz:

“Bugün değilse yarın düzelecek.”

Ama o yarın bir türlü gelmedi.

Aradan yıllar geçti. Enflasyon düşmedi, hayat pahalılığı azalmadı, esnaf nefes alamadı.

Hep “tünelin ucunda ışık göründü” diyorsunuz ama ne kadar uzun bir tüneldir ki sizin gördüğünüz o ışığı milletimiz bir türlü göremedi, göremiyor…

Aksine, vatandaş her geçen gün biraz daha yoksullaştı, biraz daha umutsuzlaştı.

Çarşıda, pazarda, sokakta insanların yüzüne bakın; umut değil, kaygı görürsünüz.

Arabasını bağladığınız için çoluk çocuğuyla yolda kalan insanların vebali kimin omzundadır?

Ama milyarlarca lira vergi borcu olanlara neden aynı kararlılığı göstermiyorsunuz?

Neden küçük esnafın ensesindesiniz de büyük borç sahiplerinin kapısına gitmiyorsunuz?

Sayın Berat Albayrak döneminde döviz bir lira oynadığında kıyamet koparanlar bugün neden suskun?

O günlerde algı operasyonu yapanlar, bugün yaşanan gerçek sıkıntıyı neden görmezden geliyor?

Size neden kimse hesap sormuyor?

Her şey elinizde deniyor. Yetki sizde. İmkân sizde. Ama sonuç yok.

Her gün “yarın düşecek, yarın düzelecek” diyerek bu millet üç yıldır enflasyonun düşmesini sabırla bekliyor.

Artık sabır taştı.

Eğer bu işi bilmiyorsanız, bırakın.

Biliyorsanız, bu zulüm niye?

Siz ekonomist misiniz, finansçı mı?

Ekonomist olsaydınız; kıt imkânlarla milletin refahını artırmanın yollarını arardınız.

Üretimi güçlendirir, esnafı ayağa kaldırır, dar gelirliden değil israftan tasarruf ederdiniz.

Yoksa finansçı mantığıyla mı hareket ediyorsunuz?

Havada uçan kelebekten, yerdeki ottan nasıl vergi alınır hesabı mı yapıyorsunuz?

Bu anlayış ne Türkiye’nin ruhuna uyuyor, ne bu milletin vicdanına, ne de inancına.

Her gün telefonlarımız çalıyor:

“1.000 TL için aracım bağlandı” diyenler,

“Vergi borcundan hesabıma bloke kondu” diyenler,

“Evime icra geldi” diye ağlayanlar…

Bu ülkenin insanı düşman değil.

Milletimiz vergi vermekten kaçmaz; yeter ki adalet görsün.

Yeter ki yük adil dağıtılsın.

Yeter ki küçük ezilirken büyük korunmasın.

Türk halkı sizden şeffaf bir hesap bekliyor.

Neyi, neden yaptığınızı açıkça anlatmanızı istiyor.

Fedakârlık isteniyorsa, bu fedakârlık herkesten eşit istenmeli.

Sayın Bakanım,

Sayın Cumhurbaşkanımız size güvenerek bu görevi verdi.

Ekonomiyi toparlamanız, millete nefes olmanız için sizi bu makama getirdi.

Ama bugün gelinen noktada, uygulanan politikalar en büyük zararı bizzat sayın Cumhurbaşkanımıza vermektedir.

Çünkü sahadaki tablo ile anlatılanlar örtüşmemekte, bunun siyasi bedelini milletin gözünde sayın cumhurbaşkanımız ödemektedir.

Bu gidişat sadece ekonomiyi değil, güveni de zedeliyor.

Unutmayın; ekonomi rakamlardan ibaret değildir, güvenle ayakta durur.

Artık “yarın” değil…

Bugün konuşma zamanı.

Bugün çözüm zamanı.

Bugün adalet zamanı.