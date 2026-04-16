Avcı, Okul şiddetini durdurmak için acil vizyoner adımlar atmalıyız

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir lisede yaşanan saldırıyla 16 yaralıya ve failin intiharına yol açan ve yine Kahramanmaraş Onikişubat ilçesindeki bir ortaokulda 8. sınıf öğrencisi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 9 can kaybı ve 13 yaralı haberiyle tüm ülkeyi sarsan olaylarla ilgili, “Siverek’ten Kahramanmaraş’a Okul Şiddetinin Kelebek Etkisini Durdurmak İçin Acil Vizyoner Adımlar atmalıyız” diyen DESAM (Demokrasi ve Eğitim Etütleri Stratejik Araştırma Merkezi) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Avcı, şunları söyledi:

YAVRULARIMIZ KORKU İÇİNDE OKULA GİDİYOR;

Bekle-Gör Politikasını Derhal Bırakın!

Bugün DESAM Genel Merkezi’nde, okul güvenliği, akran zorbalığı, mobbing ve şiddet önleme alanlarının önde gelen DESAM Danışma Meclisi uzmanlarıyla, son 48 saatte ülkemizin yüreğini dağlayan Siverek ve Kahramanmaraş’taki okullarda meydana gelen iki acı olayı derin bir üzüntü, bilimsel titizlik ve ulusal sorumluluk duygusuyla ele aldık. Çünkü artık okullarımızdaki şiddet zincirine son vermek için; erken uyarı, bilimsel koruma ve ulusal dönüşüm zamanıdır!

Bu olaylar, “münferit asayiş hadisesi” olarak nitelendirilemeyecek kadar ciddi ve birbirini tetikleyen bir sistemik uyarıdır. Artık gözlerimizi kapatamayız. Bu açıklamamız, sadece bir eleştiri değildir; Türkiye’nin eğitim sistemini 2030’lara taşıyacak, dünya çapında örnek gösterilecek vizyoner bir yol haritası sunmaktadır.

Çünkü on yıllardır süren uluslararası araştırmalar net bir gerçeği ortaya koymaktadır: Okul şiddeti tesadüf değildir. Erken sinyaller kaçırıldığında, sosyal medya üzerinden taklit etkisiyle hızla bulaşır. “Bekle-gör” yaklaşımı her yeni kurbanı doğurur. Artık zaman, cesur, bilim temelli ve sistemli bir değişim zamanıdır.

Olayların Gerçek Boyutu: “Münferit” Değil, Sistemik Bir Kırılmadır

Bu iki büyük olay arasında yalnızca 24 saat var. Bilimsel veriler açıkça gösteriyor: Okul saldırıları ortalama 13 günlük bir bulaşma penceresi içinde birbirini tetikliyor. Sosyal medyada fail görüntüleri, “devamı gelecek” paylaşımları, akran zorbalığına dayalı kin dili ve intikam söylemleri zehirli bir döngü yaratıyor.

Sorun, tek bir gencin “kötü” olması değildir. Sorun, okul ikliminin bozulması, akran mobbing’inin normalleşmesi, dijital taklit etkisinin büyümesi ve silah erişiminin kolaylaşmasıdır. Okullarımıza “Güvenli okul” tabelası asmak yetmez. Dinamik risk değerlendirmesi, erken uyarı mekanizmaları ve bütünsel bir koruma modeli artık zorunludur. Aksi takdirde kelebek etkisiyle yarın başka bir ilde, başka bir okulda aynı tabloyla yüzleşeceğiz.

Acil Eylem Planı: Bilimsel Zorunluluk Olarak 2 Günlük Standart Ara Verilmelidir

Hemen bugün, tüm Türkiye genelinde en az 2 tam gün (gerekirse 4 gün) eğitime ara verilmelidir. Bu karar panik yaratmak için değil, bilimsel bir zorunluluktur. Bu kısa süre içinde Milli Eğitim Bakanlığı şu adımları atmalıdır:

Olay yeri incelemesi ve delil toplama tamamlanmalı,

Dijital tehdit taraması ve sosyal medya izleme yapılmalı,

İkinci fail veya yardımcı ihtimali titizlikle dışlanmalı,

Psikososyal destek ekipleri hazır hale getirilmeli,

Fiziki güvenlik kontrolleri (kamera kör noktaları, giriş-çıkış prosedürleri, servis ve arka kapılar) yeniden yapılmalı.

Kırmızı bayraklar varsa — açık tehdit, silah paylaşımı, eski öğrenci bağlantısı, “yarın sıra bizde” paylaşımları, şüpheli dolaşım veya keşif davranışı — ilgili okul kesinlikle açılmamalıdır. Siverek’te uygulanan 4 günlük ara doğru adımdır; Kahramanmaraş’ta da aynı standart derhal ve kararlılıkla hayata geçirilmelidir.

Erken Uyarı Sistemleri: Hayat Kurtaran 5 Katmanlı Bilimsel Koruma Kalkanı

Uluslararası kanıtlar gösteriyor ki, okul saldırılarında %80’inden fazlasında fail, niyetini (leakage) birine sızdırıyor. Bu sinyalleri yakalamak için 5 katmanlı erken uyarı sistemi derhal kurulmalıdır:

Akran ve Yetişkin İstihbaratı: Öğrencilerin “şaka gibi” tehditleri, kin dili, silah fotoğrafı paylaşımları ve intikam söylemleri tek bir ulusal havuzda toplanmalı. Anonim ihbar hatları (Say Something benzeri) her okulda zorunlu olmalı. Rehberlik ve Disiplin Verileri Entegrasyonu: Son 30 günde gelen tehdit, kavga, uzaklaştırma, devamsızlık ve sosyal medya ihbarları yapay zekâ destekli tek platformda risk haritasına dönüştürülmeli. Dijital Tehdit Taraması: Sosyal medya keyword analizi, “okul krokisi”, “silah temini” ve “katliam övgüsü” gibi ifadeler anında alarm vermeli. Gizlilik kuralları içinde, yapay zekâ + insan doğrulaması bir arada çalışmalı. Tek Komuta Zinciri Kriz Masası: Her okulda müdür, millî eğitim, rehberlik ve kolluktan oluşan “Tehdit Değerlendirme Ekibi” 5 adımlı karar ağacıyla (transient vs. substantive tehdit ayrımı) çalışmalı. Tehlike seviyesi belirlendikten sonra anında müdahale protokolü devreye girmeli. Psikososyal ve Aile Desteği: Erken sinyal yakalandığında ceza değil, destek devreye girmeli: Bireysel danışma, aile ziyareti ve sosyal-duygusal öğrenme seansları.

Bu sistem, uluslararası araştırmalarda saldırıları %70-90 oranında önleme potansiyeli taşımaktadır.

Uluslararası Başarılı Modeller ve Türkiye’ye Uyarlaması: Dünya Standartlarını Yakalayalım

Dünya, bu sorunu çözdü. Norveç’te Olweus Zorbalık Önleme Programı (OBPP) zorbalığı %18-19, kurbanlaşmayı %15-16 azalttı; okul iklimini kökten değiştirdi. ABD Virginia’da Comprehensive School Threat Assessment Guidelines (CSTAG) modeli binlerce okulda uygulandı: Tehditlerin %99’u şiddet olmadan çözüldü, okuldan uzaklaştırma oranları dramatik düştü, ırksal ayrımcılık ortadan kalktı ve öğrenciler “okul daha güvenli” dedi.

Finlandiya’da KiVa Programı ve ABD’de bütünsel SEL (Sosyal-Duygusal Öğrenme) yaklaşımları, akran mobbing’ini %40-50 azalttı. Bu modellerin ortak noktası: Bütün okul yaklaşımı, erken müdahale ve veri odaklı karar alma.

Türkiye bu modelleri uyarlayarak kendi ulusal hibrit sistemini yaratabilir: Olweus’un iklim değişikliği + Cornell’in tehdit değerlendirmesi + yerli yapay zekâ ve akran istihbaratı. 2027’ye kadar pilot illerde uygulansın, 2028’de tüm ülkeye yayılsın.

Pedagojik Gelecek Projeksiyonu: Türkiye’yi Dünya Okul Güvenliği Modeli Haline Getirmeliyiz

Bu kriz, aynı zamanda büyük bir fırsattır. Türkiye, “bekle-gör” modelinden çıkıp “erken sinyal – hızlı tehdit değerlendirmesi – geçici koruma arası” modeline geçerse, 2027 eğitim yılına kadar dünyada örnek gösterilen bir sistem kurabilir:

Her okulda Tek Komuta Zinciri altında dijital destekli Tehdit Değerlendirme Kriz Masası kurulacak.

Ulusal “Okul İklimi ve Güvenlik Endeksi” ile her okula dinamik risk notu verilecek; basit “güvenli” etiketi yetmeyecek, sürekli iyileştirme zorunlu olacak.

Akran zorbalığı ve mobbing’e karşı bütünsel program devreye girecek: Sosyal-duygusal öğrenme (SEL) müfredatı, aktif müdahaleci öğrenci kültürü ve veli-öğretmen-öğrenci ortaklığı ile zorbalık oranları %40-50 oranında düşürülecek.

Yapay zekâ destekli erken uyarı sistemi devreye alınacak: Sosyal medya paylaşımları, rehberlik notları ve tehdit kelimeleri anında tek havuzda toplanacak.

Her öğretmen her yıl zorunlu “travma farkındalığı, tehdit algısı ve akran istihbaratı” brifingi alacak.

Velilere tek merkezden dijital ve yazılı “güvenlik ortaklığı” paketi gönderilecek: “Çocuğunuzdan duyduğunuz her tehdidi ihbar edin” çağrısı net olacak.

Bu vizyon gerçekleşirse Türkiye, 2030’da OECD ülkeleri arasında okul şiddeti en düşük ilk 3 ülke arasına girebilir. Çocuklarımız korkmadan okula gidecek, öğretmenlerimiz motive ve güvende çalışacak, velilerimiz huzurlu olacak. Bu, sadece güvenlik meselesi değil; eğitimde ulusal bir sıçrama, geleceğimize yapılan en büyük yatırımdır.

Öğrencilerimize: Sizler Kahramansınız

Sevgili gençler, sizler bu ülkenin umudu ve geleceğisiniz. Okulunuzda bir arkadaşınızın “şaka gibi” bir tehdit savurduğunu, kin dolu sözler söylediğini veya silah fotoğrafı paylaştığını duyarsanız lütfen sessiz kalmayın. Ekran görüntüsünü hemen bir yetişkine gösterin. Faili övmek yeni kurbanlar yaratır; birbirinizi korumak ise gerçek kahramanlıktır. Siz izleyici değil, aktif müdahaleci olabilirsiniz. Bir tehdidi rapor etmek, bir hayat kurtarmaktır. Sizlerin sesi, okullarımızı daha güvenli kılacaktır.

Velilerimize: Siz Okulların En Güçlü Halkasısınız

Değerli anne-babalar, çocuğunuz “okula gitmek istemiyorum”, “korkuyorum” veya sessizleştiğinde lütfen dinleyin. Evinizde silah erişimini sıkı kontrol edin. Kin dili, intikam söylemi, silah fotoğrafı veya “intikam alacağım” ifadeleri gördüğünüz anda okul yönetimi ve kollukla hemen paylaşın. Sizler sistemin en güçlü halkasısınız. Erken müdahale ile şiddetin %40’ı önlenebilir. Panik yapmayın; sistemli, sorumlu ve duyarlı olun. Çocuklarınız önce size emanettir.

Öğretmen ve Okul Yöneticilerimize: Destek ve Teşekkür

Sizler ön cephesiniz. “Kim sorunlu çocuk?” değil, “Kimden endişe duyuluyor ve neden?” sorusunu sorun. Akran istihbaratını, devamsızlık listelerini, kantin ve bahçe dinamiklerini, “şaka gibi” tehditleri ciddiye alın. Kamera kör noktalarını, arka girişleri yeniden kontrol edin. Yalnız değilsiniz. Ulusal destek timleri ve kriz masaları sizlerin yanında olmalıdır. Sizlerin fedakârlığı ve gözlem gücü, birçok felaketi önleyebilir.

Yetkililere İvedi Tembihlerimiz: Şimdi Gerçek Liderlik Zamanı

Sayın Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e:

Dün açıkladığınız güvenlik protokolü güncellemesi önemli bir adımdır ancak yeterli değildir. Hemen şu adımları atın:

• Ulusal Tehdit Değerlendirme Kılavuzu’nu 30 gün içinde tüm okullara zorunlu hale getirin.

• Her ile “Tehdit Destek Timi” kurun.

• Sosyal medya yayın kısıtlaması ve faili övücü içerik yasağı yönetmeliğini çıkarın.

• 2 günlük standart “tehdit değerlendirme tatili” prosedürünü yasal hale getirin.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu’na ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a:

Sayın Cumhurbaşkanı, bu iki olay sizden güçlü bir liderlik bekliyor. Lütfen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Okul Güvenliği ve İklimi Ulusal Stratejisi” ni ilan edin. Bütçede öncelik verin. Bu stratejiyi “eğitimde vizyoner reform” olarak sahiplenin. Çocuklarımız size emanettir. Türkiye’yi güvenli okul ikliminde dünya modeli yapmak sizin elinizdedir.

Değerli basın mensupları, bu öneriler bir uyarı değil, umut ve eylem çağrısıdır. Kelebek etkisiyle olaylar yayılmadan, umut etkisiyle güveni yeniden inşa etmeliyiz. Türkiye, bu vizyoner modelle yarınlara daha güvenli, daha güçlü ve daha aydınlık bakabilir. Bilim, pedagoji ve ulusal vicdan adına…

