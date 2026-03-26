Kalabalıklar Arasında Kalan Yalnızlık

Sevgili Okurlar ,gerçekçilikten gittikçe uzaklaşılan günümüz dijital çağında ağırlaşan yaşam şartları gelişmekte olan ülkelerin büyük Kentleri, insanları gittikçe kabuğuna çekilmeye zorluyor.

Bu bağlamda büyük Kentlerin en belirgin özelliğinden biri kalabalıktır. İnsanlar sokaklarda, toplu taşıma araçlarında, alışveriş merkezlerinde birbirine temas edecek kadar yakın yaşar. Ancak bu yakınlık, çoğu zaman gerçek bir bağ kurmaya yetmez. Kalabalığın ortasında hissedilen yalnızlık, modern dijital çağın en sessiz ama en yaygın sorunlarından biridir.

Yalnızlık artık boş sokaklarda değil, kalabalık meydanlarda kendini gösteriyor. İnsanlar yan yana ama birbirinden uzak; göz göze ama birbirini görmezden geliyor. Telefon ekranlarına kilitlenen bakışlar, sohbetlerin yerini alıyor. Böylece kalabalık, bir güven duygusu değil, bir yabancılaşma alanına dönüşüyor.

Oysa insanın en temel ihtiyacı, anlaşılmak ve paylaşmaktır. Bir selam, bir gülümseme, bir küçük sohbet bile bu yalnızlığı hafifletebilir. Kalabalıkların içinde kaybolmamak, ancak küçük insani bağlarla mümkündür. Değerli Okurlar unutmayalım: Gerçek yakınlık, kalabalıkların içinde değil, kalplerin birbirine dokunmasında saklıdır.

Neşat YALÇIN Nasifoğulları Kadıköy İstanbul