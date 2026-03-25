“ULUSLARARASI SUYUN VATANA DÖNÜŞÜ” SEMPOZYUMU İSTANBUL’DA DÜZENLENİYOR

TEKDER İstanbul tarafından düzenlenen “Uluslararası Suyun Vatana Dönüşü” Sempozyumu, 28 Mart 2026

Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek. Su kaynaklarının korunması, yönetimi ve geleceğine ilişkin önemli

başlıkların ele alınacağı sempozyum, Eyüpsultan’daki Rami Kütüphanesi’nde saat 08.30 – 17.00 saatleri arasında iki

oturum halinde yapılacak.



Sempozyumun açılışında Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve Prof. Dr. Nevzat Kor onur konuşmalarıyla katılımcılara

hitap edecek. Program kapsamında su sektörünün farklı boyutları; akademisyenler, sektör temsilcileri ve alanında

uzman isimlerin katılımıyla kapsamlı şekilde ele alınacak.

Etkinlikte özellikle “Üretim, Mevzuat ve Politika” ile “Ambalajlı Su Üretimi, Sorunlar ve Gelecek Vizyonu”

başlıkları öne çıkacak. Bu oturumlarda Türkiye’de ve dünyada su yönetimi, su politikaları, ambalajlı su sektörünün

mevcut durumu, karşılaşılan sorunlar ve geleceğe yönelik stratejiler değerlendirilecek.

Sempozyumda ayrıca Milli Su Politikası, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetimi ile “suyun

vatana dönüşü” yaklaşımı çerçevesinde Türkiye’nin su varlıklarının ülke ekonomisine ve milli değerlere daha etkin

şekilde kazandırılması için atılması gereken adımlar da ele alınacak.

Bunun yanı sıra, Su Kanunu’na ilave edilmesi gereken yeni maddeler ve sektörel düzenlemeler de

sempozyumun önemli gündem başlıkları arasında yer alacak. Akademisyenler ve alanında uzman katılımcılar, su

yönetimi, kaynakların korunması, üretim süreçleri ve sektörün geleceği açısından gerekli mevzuat düzenlemelerine

ilişkin önerilerini paylaşacak.



Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve sektörün gelişimi açısından önemli bir platform oluşturması

beklenen sempozyuma akademisyenler, kamu temsilcileri, sektör profesyonelleri ve ilgili tüm paydaşların katılması

bekleniyor.

