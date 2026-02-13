RAMAZAN AYI ÖNCESİ ŞİŞLİ’DE FIRINLARA SIKI DENETİM

Şişli Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki fırınlara yönelik denetimlerini artırdı. Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, ekmeklerin gramajları ve fiyatları tek tek kontrol edilirken, fiyat tarifesi bulundurmayan bir fırına ise idari işlem uygulandı.

Şişli’de, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimi için denetimler sıklaştırıldı. Bu kapsamda Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Şişli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde fırın ve pastanelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde başta ekmeklerin gramajları ve fiyatları olmak üzere hijyen koşulları, iş yeri ruhsatları ve genel temizlik kuralları titizlikle incelendi. Denetimler sırasında kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere idari işlemler uygulandı.

EKMEK GRAMAJ DENETİMİ YAPILDI

Ayrıca ekipler, Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği kapsamında 15 TL’den satışa sunulan ekmeklerin 200 gram olup olmadığını da gramaj kontrolü yaparak denetledi.

Vatandaşların özellikle Ramazan ayında artan tüketim nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sürdürülen kontrollerde, fiyat tarifesi bulundurmayan bir işletmeye de Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından idari işlem yapıldı.