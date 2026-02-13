İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ operasyonunda 93 vergi müfettişi gözaltına alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapan aktif ve ihraç vergi müfettişlerine yönelik İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 93 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ’nün gizli haberleşme yöntemi olarak bilinen ankesörlü telefonlarla örgütsel iletişim kurdukları tespit edilen vergi müfettişlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde aktif görevde bulunan ve daha önce ihraç edilen toplam 93 vergi müfettişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler yakalanarak emniyete götürüldü.

Soruşturmanın örgütün kamu kurumlarındaki yapılanmasına yönelik önemli bir adım olduğu belirtilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.