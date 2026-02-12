Elektrikli Araç Şarjında Avantajlı Enerji Seçenekleri

En Yakıt, farklı kullanım ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve süresiz geçerliliğe sahip enerji seçenekleriyle, tüketimi planlı hale getirirken bütçe kontrolünü de güçlendiriyor.

Türkiye’nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansına sahip En Yakıt, kullanıcı alışkanlıklarını dikkate alarak geliştirdiği enerji seçenekleriyle tüketim süreçlerini daha öngörülebilir hale getiriyor. Farklı ihtiyaçlara göre sunulan seçenekler, enerji kullanımında planlama imkânı sağlarken harcamaların da daha kontrollü yönetilmesine olanak tanıyor.

Süresi yok

Mini, avantajlı, maxi gibi paketlere, mobil uygulamadaki EnWin sekmesi üzerinden hızlı ve kolay şekilde erişilebiliyor. Paketlerin kullanım süresi olmadığı için müşteriler uzun vadeli olarak güvenle satın alabiliyorlar. Sunulan enerji seçenekleri, bütçe yönetiminin yanı sıra çevreye duyarlı bir tüketim anlayışını da destekliyor. Ayrıca En Yakıt, dönemsel indirimler ve özel fırsatlarla paketleri daha da avantajlı hale getiriyor.

Birim fiyat avantajı

Enerji paketleri, yalnızca kullanım kolaylığı değil aynı zamanda birim enerji maliyetinde avantaj da sağlıyor. Paket satın alımlarında kWh başına düşen birim fiyat, standart kullanıma kıyasla daha avantajlı seviyelere geliyor. Bu sayede kullanıcılar enerji tüketimlerini planlarken aynı zamanda daha ekonomik bir şarj deneyimi elde edebiliyor. En Yakıt, bu yaklaşımıyla kullanıcılarına uzun vadede maliyet avantajı sunmayı hedefliyor.

‘Bütçe dostu çözümler’

Enerji paketlerinin kullanıcıların harcamalarını daha kontrollü yönetmelerine katkı sağladığını belirten En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses, “Amacımız, enerji kullanımını daha planlı ve bilinçli hale getiren, aynı zamanda bütçe dostu çözümler sunmak. Bu doğrultuda hem tasarrufu hem de çevreye duyarlı yaklaşımı destekleyen uygulamalar geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.