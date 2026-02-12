Sınav Başvurusuyla Psikolojik Eşik Geçiliyor, Şimdi Strateji Vakti

Üniversiteye adım atmak isteyen milyonlarca öğrenci için sınav süreci resmen başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvuruların açıldığını açıkladı. Adaylar, sınava katılmak için başvurularını 2 Mart 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.

Bu kritik süreçte zamanı ve hazırlığını doğru yöneten adayların hedeflerine bir adım daha yaklaşacağına dikkat çeken Eğitimci Sezer Kamir, “Sınav yaklaşımınızı belirlemeniz ve gerçek sınav koşullarını zihinsel olarak canlandırmak için deneme sınavlarını daha yoğun şekilde programa almanız önem taşıyor” dedi.

Milyonlarca adayın üniversite hayaline açılan ilk kapısı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci başladı. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testinden (YDT) oluşan sınav için adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda başvurularını ÖSYM’nin resmî internet sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek.

“Sınav Salonundaki Başarı, Disiplinli Çalışmanın Yansımasıdır”

Bu dönemde adayların yalnızca konu eksiklerini tamamlamaya değil, sınav stratejilerini netleştirmeye de odaklanması gerektiğini vurgulayan Eğitimci Sezer Kamir, “Başvurunun yapılmasıyla birlikte adaylar için sınav artık bir takvim netliğine kavuşuyor ve psikolojik bir eşik geçiliyor. Bu aşamadan itibaren deneme sınavlarını gerçek sınav koşullarına en yakın şekilde uygulamak; zaman yönetimini geliştirmek, stresle başa çıkmayı öğrenmek ve sınav anındaki performansı doğru okumak açısından belirleyici rol oynuyor.

Hataları birer veri olarak görüp, her deneme sonrası nokta atışı analizler yapmak artık en büyük öncelik olmalı. Sınav salonundaki başarı, bugün evde veya kurs merkezinde kurduğunuz o disiplinli provanın bir yansımasıdır” ifadelerini kullandı.