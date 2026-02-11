Masseter Botoks ile Kare Yüz Hattına Veda Edin

Masseter botoks işlemi yüz hatlarının sert ya da kare göründüğü durumlarda yaptırılan bir botoks işlemidir. Birçok kişi yüz hatlarının kare ya da fazla sert görünmesinden şikayet eder. Böyle durumlarda masseterin aşırı gelişmesi nedeniyle ortaya çıkan bu sorun botoks ile kolayca ortadan kaldırılabilir. Daha V-line görünüm kazanmak istiyorsanız ameliyat masasına yatmadan istenilen yüz hatlarına kavuşabilirsiniz. Hatta bu işlemin dakikalar içerisinde yapıldığı söylenebilir.

Masseter Botoks Nedir?

Vücudun birçok alanında estetik ya da tıbbi durumlar için botoks işleminden yararlanılmaktadır. Bu işlemlerde masseter kasının fazla çalıştığı alanlarda da kişiler çeşitli sorunlardan şikayet eder. Böyle durumlarda masseter botoks işlemi birçok durumda yararlanılan bir botoks işlemidir. Diş sıkma ve yüz inceltme de bunlardan biridir. Yaklaşık olarak 10-15 dakika kadar süren bu uygulamada ağrı durumu minimal seviyelerdedir. Aynı zamanda diş sıkma üzerinde 1 hafta içinde etkilerini ortaya çıkarır. 2 ile 4 hafta arasında da bu etki süresi daha belirgin bir duruma gelir. Ancak bu süre bilgileri kişiden kişiye değişme gösterebilmektedir.

Masseter Botoks Ne İşe Yarar?

Hem sağlık hem de estetik kaygıları gidermek için yapılan botoks işlemlerinde çok büyük riskler olmaması önemli avantajlardan biridir. Bu bakımdan masseter botoks da kişiler tarafından geniş çerçevede kabul edilmektedir. Bu botoksun yaptırılma nedenleri genelde şunlardır:

Diş sıkmayı ve gıcırdatmayı durdurması

Çene ve eklem ağrılarını gideren bir uygulama olması

Diş aşınmalarının önüne geçmesi

Sabah yorgunluklarını azaltması

Yüz hattının incelmesi

Kare yüz hattını yumuşatan bir yapıda olması

Yüzdeki sert ifadeyi gidermesi

Yüz asimetrisini dengeli bir hale getirmesi

Masseter Botoks Yüz Şeklini Değiştirir mi?

Yüz şekli kare olan veya çok sert görünümü olan kişiler botoks işleminden yararlanarak daha yumuşak hatlara sahip olabiliyor. Böyle durumlarda kare formdan oval bir forma geçiş isteyenler, yüz hatlarında incelme görmek isteyenler masseter botoks işlemi yaptırmayı tercih ediyor. İfadenin yumuşaması bu süreçte son derece önemli bir detay denilebilir. Hem daha zarif hem de feminen bir yüz hattı için oldukça pratik botoks işlemleri arasında yer alıyor. İlk haftalarda başlayan değişim 2. ve 4. Haftalardan itibaren tamamen kendini gösteriyor.

Sıvı Yüz Germe Ne İşe Yarıyor?

Cildin zamanla kendini salması ve hacim kaybetmesi nedeniyle deride bir yumuşama ve sarkma ortaya çıkıyor. Böyle durumlarda ameliyatsız sıvı yüz germe işlemi yaptırmak mümkün oluyor. Ameliyattan, kesiden ve bıçak altına yatmaktan korkanlar için bu uygulama hem pratik hem de riskleri çok az olan bir işlemdir. Genelde şu amaçlarla yaptırılmaktadır:

Kaybolan cilt hacminin geri kazandırılmasına yardımcı olur.

Sarkmaların toparlanmasına destek verir.

Kırışıklıkları açar ve derin olukları kapatır.

Yüz kontürünü net hale getirmektedir.

Yorgun ifadenizin giderilmesine yardımcı olur.

Sıvı Yüz Germe Kaç Günde Etkisini Gösterir?

Ameliyatsız olarak yüz germe işlemi yaptırıyorsanız sıvı uygulamalardan yararlanabilirsiniz. Bu işlem yapıldığı süre içerisinde değişimi görmeye başlarsınız. Dermal dolgular kullanılarak yapılan bu işlemlerde yüzdeki toparlanma ve yükselme hızlıca görülmektedir. Çökükler ve sarkmalar kısa sürede düzelir ve sıvı yüz germe işleminin etkilerini görmeye başlarsınız. Tam oturması ise 7 gün içerisinde başlar. 14 gün içerisinde de tam olarak etkilerini görürsünüz.

Sıvı Yüz Germe Kalıcılığı Ne Kadar?

Malzemelerin içeriği ve kişinin metabolizmasına göre sıvı ile yapılan yüz germe işlemlerinde etki süresi değişmektedir. Hiyalüronik dolgular genelde 12-18 ay kadar dayanabiliyor. Akıllı dolgular ise 2 yıla kadar süresini uzatabilir. Bunun yanında sıvı yüz germe konusunda botoks ise 4-6 ay arasında değişebiliyor.