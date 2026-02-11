Meme Dikleştirme ile Yer Çekimine Karşı Meydan Okuyun

Meme dikleştirme zamanla göğüs dokusunun bozulması durumunda yapılmaktadır. Bozulma sürecini tam tersine çevirmek için yapılan bu işlem ile daha dik ve toparlanmış bir görünüm elde edersiniz. Meme dokusu yapılan uygulama ile yeniden şekillendirilecektir. Böyle durumlarda hem vücut hatlarını düzeltecek hem de özgüvenini tazeleyeceksiniz. Estetik uygulamalar sayesinde sarkıklık giderilir ve bu da kıyafetlerinizi daha özgürce seçme şansı doğar.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Mastopeksi olarak da bilinen meme dikleştirme işleminde dikkat edilmesi gereken birtakım noktalar bulunur. Yaş alma gibi durumlarda sarkan meme dokusu operasyon sonrasında toparlanır ve daha genç görünüm kazanır. Bu süreçte planlama son derece önemlidir. Konum belirlendikten sonra anesteziye uygun olup olmadığınıza bakılır. Bunun yanında meme dikleştirme cerrahi bir operasyon olduğu için bu işlem genel anestezi altında yapılmaktadır. Sarkıklık giderilir ve sonrasında yeniden şekillendirme yapılmaktadır. Fazla deri ve doku içeriden alınır ve dikişlerle yukarıya doğru toparlanır.

Meme Dikleştirme Kimler Olmalı?

Dikleştirme işlemi göğüslerin daha genç ve fit görünmesinde etkilidir. Böyle durumlarda birçok kadın için uygun olan meme dikleştirme işlemi ile daha düzgün ve estetik vücut formuna kavuşabilmektedir. Buna göre mastopeksi işlemini şu kişiler çoğunlukla yaptırmaktadır:

Göğüs bölgesinde eğer belirgin sarkmalar varsa

Doğum ve emzirme konusunda bir süreç bulunmuyorsa

Hızlı kilo kaybı nedeniyle deformasyon yaşanmışsa

Meme yapısında asimetri varsa

Meme başında genişleme varsa

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

Göğüs bölgesi yeteri kadar gelişmemiş olanlar bu bölgede büyütme işlemi yaptırabilirler. Operasyondan önce kadınların kıyafet seçiminde kısıtlanmış hissetmesinin en büyük nedeni meme bölgesinin yeteri kadar gelişmemiş olmasıdır. Böyle durumlarda meme büyütme yaptırarak estetik kaygısını gidermek mümkün olur. Genelde yapısal nedenlerden dolayı büyütme işlemi yaptırılmaktadır. Aynı zamanda asimetrik durumlar varsa da yapılabilmektedir. Form kaybı yaşanıyorsa ya da deformasyonlar varsa bu durumda yaptırmanız mümkündür.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Daha düzgün ve estetik vücut yapısına sahip olmak isteyenler için göğüs bölgesinde birtakım düzeltmeler yapılabilir. En fazla yapılan ise meme büyütme işlemidir. İşlem sırasında kullanılan temel yöntemler ise şunlardır:

Silikon protez ile büyütme

Yağ enjeksiyonu yöntemi

Kompozit göğüs büyütme işlemi

Dolgu işlemleri

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Nelerdir?

Redüksiyon mamoplasti olarak da bilinen göğüs küçültme işlemi öncesinde tıbbi kontrolleri eksiksiz yaptırmanız gerekiyor. Yaşınıza bağlı olarak yapılması gereken bu işlemler sırasında mevcut dokuların sağlıklı olmasına dikkat etmek gerekiyor. Kan tahlilleri yapılmalı ve kronik hastalık varsa bunların tespit edilmesi gerekir. Bunların yanında meme küçültme öncesinde ilaç ve sigara konusunda gereken titizliği göstermelisiniz. Kan sulandırıcıları ve sigarayı bıraktığınızdan emin olmanız gerekiyor. Ameliyat sonrasında kullanmak için önden kapanan kıyafetler ayarlamanız gerekiyor. Aynı zamanda medikal sütyen de ameliyat öncesinde ayarlanması gerekenlerdendir.

Meme Küçültme Sonra Nelere Dikkat Edilmeli?

Göğüslerde küçültme işlemi için dinlenme sürecine önem vermeniz gerekiyor. İlk 2-3 hafta kesinlikle kollarınızı yukarıya kaldırmamalısınız. Ağır poşetler taşımaktan ve zorlayıcı tüm hareketlerden kaçınmalısınız. Bunların yanında dikişlere de baskı yapmadığınızdan emin olmanız gerekiyor. Medikal sütyen doktor tarafından önerilmektedir. Cerrahi ya da sporcu sütyeni olarak bilinen bu sütyenin 6 hafta kadar kesinlikle çıkarılmadan kullanılması gerekiyor. Bunların yanında ameliyattan 2-3 gün kadar sonra ılık su ile duş almanızda sorun yok. Fakat dikiş kısımları fazla zorlamamaya dikkat etmelisiniz. 3 hafta kadar meme küçültme sonrasında sigara tüketmemeniz gerekir.