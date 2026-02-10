Çalışkan: “TÜVTÜRK Soygun Düzenine Döndü”

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, TÜVTÜRK uygulamalarından emniyet personelinin yaşadığı baskıya kadar birçok başlığı gündeme taşıyarak, “İktidar adalet üretmek yerine tahsilat ve ceza siyaseti yapıyor” dedi.

“33 Milyon Araç Sahibi Bu Sisteme Mahkûm”

Genel Kurul’da konuşan Çalışkan, araç muayene sistemini sert sözlerle eleştirdi. TÜVTÜRK’ün adeta bir soygun düzenine dönüştüğünü ifade eden Çalışkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ülkede trafikte yaklaşık 33 milyon araç var. Bunların tamamı bu sistemin içine mahkûm ediliyor. Araç muayene istasyonlarını vermişsiniz, vatandaş soygun düzeni içerisinde soyuluyor. Bununla ilgili hiçbir ciddi tedbir yok.”

“Muayenede Polisimiz Darp Edilerek Hayatını Kaybetti”

Araç muayeneleri sırasında yaşanan olaylara dikkat çeken Çalışkan, bir polis memurunun hayatını kaybetmesini hatırlattı:

“Araç muayenesi esnasında bir polis memurumuz darp edilerek vefat ediyor. Anadolu denince huzur akla gelirdi. Şimdi sıradan vilayetler cinayetlerle, seri vakalarla anılır hâle geldi.

“Polis İntiharları Alarm Veriyor”

Emniyet personelinin üzerindeki baskının giderek arttığını da vurgulayan Çalışkan, polis intiharlarındaki artışa dikkat çekti:

“Emniyet personeli üzerindeki baskı çok ağır. İntihar oranları normal vatandaşın yaklaşık 3,5 katı fazla. 2024 yılında 73 polisimiz, 2025 yılında ise 85 polisimiz intihar etti. Kalp krizi ya da kaza denilerek kayda geçenleri bilemiyoruz.”

“Algı Var, Sonuç Yok”

İktidarın güvenlik politikalarını da eleştiren Çalışkan, cezaya dayalı anlayışın huzur üretmediğini ifade etti:

“İktidarın bütün işi algıya oynamak. ‘Şu kadar operasyon yaptık, bu kadar ceza kestik’ deniyor. Peki hangisini yaptınız da bu ülkede suç oranı düştü?

Adalet yerine ceza, huzur yerine tahsilat konuşuluyor. Ülke artık sadece acılarla ve cinayetlerle anılır hâle geliyor.”