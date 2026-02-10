Türkiye otomotiv sektörü yapay zekayla yeni bir döneme girdi!

Yapay zekâ, otomotiv sektöründe artık yalnızca sürüş destek sistemlerinin değil; üretimden satışa, şarj altyapısından satış sonrası hizmetleri süreçlerine kadar tüm değer zincirinin merkezine yerleşti.

Türkiye’de otomotiv ve mobilite ekosistemi, yapay zekâ destekli yazılım tanımlı araçlar (SDV), akıllı şarj çözümleri ve veri odaklı hizmetlerle küresel dönüşümün önemli bir parçası haline gelmeye başlıyor. “Otomotivde yapay zekâ, artık bir AR-GE başlığı değil; regülasyonlar, kullanıcı beklentileri ve maliyet baskısıyla zorunlu bir dönüşüm alanı.” açıklamasını yapan Sarjagel.com Genel Müdürü Selçuk Nazik, “Üretimden pazarlamaya, bakım ve onarımlardan hasar tespitine, şarj istasyonlarından tedarik zincirlerine kadar yapay zekâ sektörümüzün gelişiminde kritik roller üstleniyor.” dedi.

Sürüş güvenliği ve deneyimi yeniden tanımlanıyor

Ülkemizin önde gelen elektrikli araç çözümleri portallarından Sarjagel.com, yapay zekanın otomotiv sektörüne entegrasyonuyla ilgili kapsamlı bir araştırma yaptı. Son yıllarda otomotivde yapay zekânın en görünür kullanım alanı, araç üzerindeki sürüş destek ve güvenlik sistemleri oldu. Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS), kamera, radar ve sensörlerden gelen verileri yapay zekâ algoritmalarıyla işleyerek; şerit takibi, adaptif hız sabitleme, çarpışma önleme ve acil fren gibi kritik fonksiyonları yönetiyor. Türkiye pazarında satılan yeni nesil araçların büyük bölümü artık L2 ve L2+ seviyesinde yapay zekâ destekli sürüş teknolojileriyle donatılıyor. Bu durum, kullanıcı güvenliğini artırırken, otomotiv markaları için yazılım güncellemeleriyle sürekli gelişen bir ürün anlayışını da beraberinde getiriyor.

Sarjagel.com Genel Müdürü Selçuk Nazik, bu dönüşümün yalnızca güvenlik değil, kullanıcı deneyimi açısından da kritik olduğunu vurguluyor: “Yapay zekâ sayesinde araçlar artık statik ürünler olmaktan çıktı. Güncellenebilen, öğrenen ve kullanıcıya göre uyum sağlayan mobilite platformlarına dönüşüyor. Bu, otomotivde değer algısını kökten değiştiriyor.”

OTA güncellemeleri Türkiye’de yeni standart oluyor

Diğer taraftan yapay zekânın otomotivde sürdürülebilir şekilde kullanılabilmesi, yazılım tanımlı araç mimarilerini zorunlu hale getiriyor. OTA (Over-the-Air) güncellemeleri sayesinde sürüş destek sistemleri, batarya yönetimi, enerji verimliliği ve hatta araç içi multimedya fonksiyonları uzaktan geliştirilebiliyor. Türkiye’de hem ithal hem yerli üretim araçlarda OTA destekli sistemlerin yaygınlaşması, servis alışkanlıklarını da değiştiriyor. Kullanıcılar, fiziksel olarak servise gitmeden yazılım güncellemeleri alabilirken; markalar da araç filolarını gerçek zamanlı veriyle izleyebiliyor. Selçuk Nazik, bu yapının, özellikle elektrikli araç ekosisteminde stratejik bir rol oynadığını ifade ederken “Elektrikli araçlarda yazılım, donanım kadar kritik. Yapay zekâ destekli OTA sistemleri hem batarya performansını hem de şarj verimliliğini sürekli iyileştirme imkânı sunuyor.” şeklinde konuştu.

Batarya, enerji ve şarj yönetimi de yapay zekadan faydalanıyor

Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte yapay zekâ, batarya ve enerji yönetiminde kilit bir teknoloji haline geldi. Yapay zekâ algoritmaları; batarya sağlığı (SOH), doluluk oranı (SOC) ve kullanım alışkanlıklarını analiz ederek menzil tahminlerini daha doğru hale getiriyor. Ülkemizde hızla büyüyen şarj altyapısı, yapay zekâ destekli çözümlerle daha verimli çalışıyor. Akıllı şarj sistemleri, yoğunluk tahmini, dinamik fiyatlama ve enerji yük dengeleme gibi fonksiyonları mümkün kılıyor. Şarj altyapısına dikkat çeken Nazik “Şarj altyapısında yapay zekâ, sadece ‘enerji verme’ işini değil; doğru zamanda, doğru noktada, doğru güçle şarj sunmayı mümkün kılıyor. Bu da hem kullanıcı memnuniyetini hem şebeke verimliliğini artırıyor.” diyor.

Üretimde yapay zekâ: kalite-kontrol, verimlilik ve dijital fabrikalar

Otomotiv üretiminde yapay zekâ, en yaygın ve en hızlı geri dönüş sağlayan alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Görüntü işleme destekli kalite kontrol sistemleri; boya kusurları, kaynak hataları ve montaj problemlerini insan gözünden çok daha hassas şekilde tespit edebiliyor. Ülkemizin rekabet gücünü doğrudan etkileyen bu sistemlerin Türkiye’deki üreticiler tarafından da kullanılmaya başlandığını söyleyen Nazik “Yapay zekâ destekli üretim sistemleri, Türkiye’nin otomotivde yalnızca montaj ülkesi değil, yüksek teknoloji üreten bir merkez olmasını sağlıyor.” ifadelerine yer verdi. Ülkemizde faaliyet gösteren OEM ve tedarikçi fabrikaları da öngörülü bakım ve dijital ikiz uygulamalarıyla üretim hatlarını optimize ediyor. Bu sayede plansız duruşlar azalıyor, üretim maliyetleri kontrol altına alınıyor.

Hasar tespiti ve sigorta süreçlerinde yapay zekâ: fotoğraftan karara

Yapay zekâ, otomotivde hasar tespiti ve sigorta süreçlerinde en hızlı ticarileşen alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Görüntü işleme ve derin öğrenme tabanlı sistemler, araçtan çekilen fotoğraflar üzerinden hasarlı parçaları otomatik olarak tespit edebiliyor; onarım yöntemi, parça değişimi ve tahmini maliyet kalemlerini saniyeler içinde oluşturabiliyor. Türkiye’de özellikle kasko ve filo yönetimi tarafında bu teknolojiler, bilirkişi süreçlerini hızlandırırken operasyonel maliyetleri düşürüyor ve suistimal riskini azaltıyor. Ayrıca bilinçli yalan beyan ve sahtekarlık gibi hususlar da yapay zekâ destekleriyle önlenebiliyor.

Arıza olmadan önce müdahale dönemi

Bağlantılı araçlar ve yapay zekâ sayesinde bakım ve onarım süreçleri reaktif olmaktan çıkıp proaktif bir yapıya dönüşüyor. Sensör verileri, ECU hata kodları ve kullanım alışkanlıkları analiz edilerek; batarya, fren, süspansiyon ve aktarma organları gibi kritik bileşenlerde arıza oluşmadan önce uyarılar üretilebiliyor. Türkiye’de bu yaklaşım özellikle elektrikli araçlarda batarya sağlığının korunması, servis planlamasının optimize edilmesi ve ikinci el değerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor. Nazik’e göre bu dönüşüm, satış sonrası hizmetleri tarafında yeni bir iş modeli yaratıyor: “Yapay zekâ destekli bakım ve onarım, servisleri sadece tamir noktası olmaktan çıkarıp veriyle çalışan mobilite merkezlerine dönüştürüyor. Bu hem kullanıcılar hem sektör oyuncuları için uzun vadeli bir kazanım.”