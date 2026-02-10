Çocukların Sesi Meclis’e Taşındı

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (TÇYÖV) , çocuk suçluluğunu önlemeyi odağına alan Gençlik Merkezi Programı’nı Meclis Araştırma Komisyonu’na anlattı. Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Selmin Cansu Demir’in sunumu ve komisyon üyelerinin sorularına verdiği yanıtlarla yer aldığı toplantıda, hak temelli bir yaklaşım ile paylaşılan çocukların deneyim ve ihtiyaçlarının Komisyon tutanaklarına doğrudan yansıması önemli bir savunuculuk adımı oldu.

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı (TÇYÖV), çocukların haklarına dayalı, önleyici ve onarıcı politikaların güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğü savunuculuk çalışmalarına Meclis zemininde bir adım daha ekledi. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Meclis Komisyonu toplantısına davet edilen Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Selmin Cansu Demir, TÇYÖV’ün uzun yıllardır sahada uyguladığı Gençlik Merkezi Programı başta olmak üzere çocuk adalet sistemine dair deneyim ve önerilerini paylaştı.

Toplantı, yalnızca bir sunum alanı değil; çocukların yaşadıkları hak ihlallerinin, ihtiyaçlarının ve çözüm yollarının doğrudan yasa yapıcılarla buluştuğu bir diyalog zemini yarattı. TÇYÖV açısından bu süreç, çocukların sesinin temsili değil, bizzat savunuculuğu anlamına gelen önemli bir kazanım olarak değerlendirildi.

Sunumda, Gençlik Merkezi Programı’nın çocukları cezalandırıcı mekanizmalar yerine, destekleyici ve güçlendirici hizmetlerle adalet sistemiyle temas etmeden korumayı hedefleyen yapısı aktarıldı. Programın izleme ve değerlendirme sonuçları, erken müdahale ve bütüncül destek modellerinin çocukların yaşamlarında somut ve sürdürülebilir karşılıklar yarattığını ortaya koyan önemli veriler sundu.

Toplantıda veri ihtiyacı da önemli başlıklardan biri oldu. Mevcut yasal düzenlemelerin uygulanma sonuçlarına ilişkin kapsamlı ve karşılaştırmalı verilerin sınırlı olduğuna işaret edilerek, çocuklara ilişkin iyi işleyen mekanizmaların korunması ve geliştirilmesi için daha güçlü izleme ve araştırma çalışmalarına ihtiyaç olduğu vurgulandı. Ayrıca, bazı suç kategorileri bakımından çocukların yetişkin statüsünde değerlendirilmesine yol açabilecek politika önerilerinin, çocukluk statüsünün ve buna bağlı hak koruma rejiminin zayıflaması riskini taşıdığı ifade edildi.

Komisyon toplantısı sonucunda, çocuklara yönelik önleyici hizmetlerin yaygınlaştırılması, yerel düzeyde destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve sivil toplumun bilgi ve deneyiminin politika yapım süreçlerine daha sistematik biçimde dahil edilmesi yönünde ortak bir anlayışın güçlendiği ifade edildi. TÇYÖV, bu kazanımı, çocuk hakları alanında yürütülen kolektif mücadelenin bir parçası olarak değerlendiriyor.

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı’na göre, çocuk suçluluğunun önlenmesi yalnızca mümkün değil; aynı zamanda çocukların yüksek yararı açısından devletin açık bir yükümlülüğü. Vakıf, Meclis’te gerçekleşen bu buluşmanın, çocukların özgürlükten yoksun bırakılmadığı, hak temelli ve önleyici bir çocuk adalet sistemine doğru atılmış önemli bir adım olduğunun altını çiziyor.

TÇYÖV, çocukların yaşamlarına doğrudan dokunan politikaların, çocukların gerçek ihtiyaçlarını gözeten ve sivil alanın bilgi birikimini dikkate alan bir yaklaşımla şekillenmesi için savunuculuk çalışmalarını kararlılıkla sürdürmeye devam edecek.