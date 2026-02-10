Mümin Candaş’ın Sessiz Döngü başlıklı kişisel sergisi

Hasan Sarıtaş Gallery, Mümin Candaş’ın Sessiz Döngü başlıklı kişisel sergisini 7 Şubat 2026 tarihinde izleyiciyle buluşturdu. İbrahim Karaoğlu küratörlüğünde gerçekleşen sergi, sanatçının üretim pratiğinde merkezde yer alan döngü kavramını; sessizlik, hafıza ve zamanın katmanları üzerinden ele alıyor.

Mümin Candaş’ın yapıtlarında tekrar, iz, yüzey ve zaman ilişkisi güçlü bir görsel dile dönüşür. Sessiz Döngü, görünür olan ile içsel olan arasında kurduğu hassas dengeyle izleyiciyi yavaşlamaya, dikkatle bakmaya ve kendi iç ritmine kulak vermeye davet eder. Sanatçı, döngüsel hareketin yarattığı süreklilik hissini; katmanlı yüzeyler, tekrarlayan formlar ve ritmik yapı aracılığıyla mekâna yayılan şiirsel bir anlatıya dönüştürür.

Sergi, bireysel hafıza ile kolektif zaman arasında kurulan görünmez bağlara odaklanırken; sessizliğin yalnızca bir yokluk değil, düşünce ve farkındalık için açılan bir alan olduğunu vurgular. Zamanın izlerini taşıyan yüzeyler, geçmiş ve şimdi arasında gidip gelen bir deneyim sunar ve izleyiciyi içsel bir durma noktasına davet eder.

Sessiz Döngü, 23 Şubat 2026 tarihine kadar Hasan Sarıtaş Gallery’de izlenebilir.

General Asım Gündüz Caddesi No:63

Kadıköy, İstanbul