İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nın 10. yılında başvurular başladı

Sosyal girişimcilik ekosistemini destekleyerek pozitif etkiyi büyütmeyi amaçlayan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nda 10. yıl heyecanı başladı. Geleceğe yön veren sosyal ve etki odaklı girişimleri destekleyen programda bu yıl da genç girişimcilerden ileri aşama projelere kadar geniş bir yelpazede nakit ödül ve stratejik yol arkadaşlığı sağlanacak. Son başvuru tarihi 22 Şubat 2026 Pazar…

Kale Grubu’nun, sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve kurucusu İbrahim Bodur’un ‘insana yatırım’ anlayışını geleceğe taşımak amacıyla başlattığı İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı (İBSG), 10. yılında yeni dönem başvurularını açtı. Sosyal ve etki odaklı girişimlere açık programa, Erken Aşama, İleri Aşama, İş Birliği ve Gençlik olmak üzere dört kategoride başvurular, 22 Şubat’a kadar ibrahimbodurodulleri.com üzerinden kabul edilecek.

Türkiye’de sosyal girişimcilik alanının en önemli referans noktalarından biri haline gelen İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı, 10. yılında sosyal fayda üreten projeleri desteklemeye devam ediyor. 2017’den bu yana sosyal girişimcilik alanında sadece maddi destek sağlayan bir yapı olmaktan ziyade ekosistem kuran, girişimcilere yol arkadaşlığı yapan platformun başvuruları konu ve yaş sınırlaması olmaksızın herkese açık.

Zeynep Bodur Okyay: “10. yıl yeni bir eşik; bu eşikten geleceğe umutla bakıyoruz”

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, programın 10. yılına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nın 10. yılı, bizim için yeni bir dönemin eşiği. Bu eşikten geleceğe daha umutla bakıyoruz. On yıldır görünmeyeni görmeye, toplumun sessiz kalan ihtiyaçlarına kulak vermeye gayret ettik. Bugün ise daha kırılgan ve daha hızlı değişen bir dünyada, umudu besleyen ve sahici dayanışmayı büyüten bir ekosistemi birlikte inşa ediyoruz. İBSG, destek veren bir yapı olmanın ötesine geçti; artık yön tayin eden, yol arkadaşlığı yapan sistem kurucu bir platform. Geleceği ancak birlikte, birbirimizi güçlendirerek şekillendirebileceğimize inanıyoruz.”

Kazanan girişimlere nakit ödül ve iş geliştirme desteği

Bu yıl program kapsamında Erken Aşama, İleri Aşama ve İş Birliği kategorilerinin her birinde verilecek ödül tutarı 500.000 TL olarak belirlendi. Bu kategorilerde maddi ödülün yanı sıra kazanan girişim, Kale Grubu ve Impact Hub Istanbul tarafından ekibe özel iş geliştirme desteği almaya hak kazanacak. 25 yaşın altında başvurulara açık Gençlik Kategorisinde ise kazanan genç girişimciye 150.000 TL destek sağlanacak. Kategori kazananı olan ekip, tohum destek ödülüne ek olarak, Impact Hub Istanbul’un uygun kuluçka programlarına geçiş ve 3 aylık yoğun mentorluk desteği alacak.

İBSG Topluluğu

Tüm bu desteklere ek olarak, finale kalan her girişim Türkiye’nin önemli sosyal girişimcilerinin ve etki odaklı girişimlerinin yer aldığı İBSG Topluluğu’na katılıyor. Topluluk üyeleri, topluluğa özel desteklerden faydalanabiliyor. Ayrıca topluluk, zorlu girişimcilik yolculuğunda dayanışma, birlikte fikir üretme, aidiyet gibi faydalar sağlıyor.

Başvurular 22 Şubat’a kadar sürecek

İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’na 22 Şubat tarihine kadar yapılacak başvurular, Kale Grubu ve proje ortağı Impact Hub İstanbul’un ön elemesinden geçtikten sonra, sivil toplum ve iş dünyası liderlerinden oluşan Seçici Kurul’un değerlendirmesine sunulacak. Bu sürecin tamamlanmasıyla birlikte ödül kazananlar, Haziran ayında düzenlenecek törenle kamuoyuna açıklanacak. Adaylar, başvurularını 22 Şubat 2026 tarihine kadar ibrahimbodurodulleri.com adresi üzerinden gerçekleştirebilirler.