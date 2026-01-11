Ümraniye Şoförler Odası’nda Nezih Mert Güven Tazeledi

Haldun Alagaş Spor Salonu’nda, olumsuz hava koşullarına rağmen beklenenin üzerinde katılımla gerçekleştirilen Ümraniye Şoförler ve Otomobilciler Odası Genel Kurulu, bir kez daha güvenin sembol ismi Nezih Mert’i başkanlık koltuğuna taşıdı. Tek aday olarak seçime giren Mert, üyelerinin tam desteğini alarak büyük bir çoğunlukla yeniden başkan seçildi.

Esnaftan Rekor Katılım, Rekor Destek

Soğuk havaya rağmen salonun hınca hınç dolması, şoför esnafının Nezih Mert’e duyduğu bağlılığın en somut göstergesi oldu. Üyelerin salona akın etmesi, Mert’in Ümraniye’deki karşılığının yalnızca bir oda başkanlığının ötesinde, bir “gönül birliği” olduğunun kanıtı niteliğindeydi.

Esnafın ortak kanaati nettir:

“Ümraniye’de birlik varsa bu Nezih Mert sayesindedir.”

Nezih Mert’in Portföyü: Sahadan Gelen Bir Liderin Yükselişi

Yıllardır şoför camiasının içinde yetişen, sahadan gelen yapısıyla her dönem esnafın teveccühünü kazanan Nezih Mert; yalnızca Ümraniye’de değil, İstanbul genelinde de faal, çözüm odaklı ve örnek gösterilen oda başkanları arasında yer alıyor.

Mert’in portföyünde öne çıkan bazı çalışmalar:

Esnafın sorunlarını anında çözme pratiği: Gelen taleplere saatler içinde dönüş sağlayan Türkiye’deki ender oda başkanlarından biri.

Güzergâh ve durak düzenlemeleriyle ilgili hızlı aksiyon kabiliyeti.

Eğitim ve sertifikasyon programları ile şoförlerin mesleki yeterliliğini artıran etkinlikler.

Sosyal destek projeleri, yardım organizasyonları ve ailelere yönelik dayanışma çalışmaları.

Resmî kurumlarla kurduğu güçlü iletişim ağı sayesinde bürokratik süreçleri hızlandırma başarısı.

Bu birikim, esnafın gözünde Mert’i yalnızca bir başkan değil, “saha lideri” konumuna taşıyor.

Salonun Atmosferi: Alkışlar, Tezahüratlar, Tevazu

Genel kurul boyunca salonda zaman zaman tezahüratlar yükseldi. Esnaflar, kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde şu yorumları sıklıkla dile getirdi:

“Türkiye genelinde böylesine ulaşılabilir bir oda başkanı yok. Bizim başkanımız her daim sahada, her daim yanımızda.”

“Gece-gündüz demeden koşuyor. Bir telefonla gelir, bir derdimizi dert edinir.”

Bu atmosfer, Mert’in yıllardır oluşturduğu güven köprüsünün ne kadar sağlam olduğunun göstergesiydi.

Nezih Mert: ‘Ben Sizlerle Varım, Sizlerle Güçlüyüm’

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından sahneye çıkan Başkan Nezih Mert, salondaki yoğun coşku eşliğinde teşekkür konuşmasını yaptı:

“Ben sizlerle varım. Siz olmadan ben yokum. Tek amacımız, yıllardır olduğu gibi, sorunlarımızı çözmek, yükünüzü hafifletmek ve mesleğimizi daha ileriye taşımaktır. Bugüne kadar yaptıklarımızı sizlerin desteğiyle yaptık. Şimdi önümüzde yeni projeler, yeni hedefler var. Hep birlikte olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yok.”

Konuşma sık sık alkışlarla kesildi.

Yeni Dönemin Projeleri: Modernizasyon ve Dijitalleşme Dönemi

Kulis bilgilerine göre Mert, yeni dönemde büyük ölçekli projelere ağırlık verecek:

Dijital Takip ve Bilgilendirme Sistemi: Esnafın resmi duyurulara anlık ulaşabileceği yeni bir mobil uygulama.

Sosyal Destek Masası: Şoför ailelerine yönelik sürekli açık bir destek hattı.

Yeni nesil durak yapılandırmaları: Daha güvenli, daha modern bekleme ve dinlenme alanları.

Mesleki eğitim akademisi: Usta-çırak modelinin modern hâli, sürekli eğitim programları.

Kurumsal iş birlikleri: Bankalar, sigorta şirketleri ve belediyelerle avantajlı protokoller.

Bu projeler hayata geçtiğinde Ümraniye Şoförler Odası’nın Türkiye’de örnek gösterilen birkaç odadan biri hâline gelmesi bekleniyor.

Esnafın Mesajı Net: “Başkanımızla Daha Çok Yol Yürürüz”

Genel kurul sonrası konuştuğumuz şoför esnafı, Mert’e duydukları güveni şu sözlerle özetledi:

“Başkanımız bizim için sadece bir yönetici değil, ailemizden biridir. Güven duyuyoruz, saygı duyuyoruz. Onunla daha çok yol yürürüz, daha çok başarıya imza atarız.”

Bu değerlendirmeler, Mert’in yalnızca şu anın değil, uzun vadeli geleceğin de güçlü adayı olduğunu gösteriyor.

