Gençlere 500 bin lira evlilik desteği

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde hayata geçirilen “İki İnsan Bir Hayat” projesi kapsamında, 81 ilde ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlere yuvalarını kurma yolunda yardım yapılacak.

Yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin evlilik sürecine destek olmayı amaçlayan proje, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2026-2035 döneminin “Aile ve Nüfus 10 Yılı” ilan edilmesi kapsamında başlatıldı. Projeyle, gençlerin evliliğe teşvik edilmesi, evlilik masraflarının azaltılması ve aile kurumunun güçlendirilmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Evleneceklere destek sağlayacak proje 81 ilde uygulanacak

Proje kapsamında, Türkiye’de ikamet eden yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi nişanlı gençlerin evlilik sürecine destek verilecek; bu kapsamda başta ev eşyaları olmak üzere çeşitli ihtiyaçları karşılanacak.

“İki İnsan Bir Hayat” projesine 18-35 yaş aralığında bulunan, Türkiye’deki herhangi bir ilde ikamet eden, yetim, öksüz ya da ihtiyaç sahibi, aylık gelirleri iki asgari ücret toplamını geçmeyen nişanlı gençler başvurabilecek. İlk evliliklerini yapacak çiftler projeye dahil edilecek.

Gençlerin yuva kurmalarına destek olmak isteyen hayırseverler, Vakfın “bagis.tdv.org” web sitesi üzerinden katkıda bulunabilecek.

Projeye dahil olan çiftlerin, evlilik öncesinde ve sonrasında “Evlilik Okulu” başlığı altında düzenlenecek seminerlere katılımı sağlanacak. Bu eğitimlerle çiftlerin aile hayatına bilinçli şekilde hazırlanmaları, karşılaşabilecekleri sorunlara karşı donanım kazanmaları ve kuracakları yuvaların sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefleniyor.

Başvurular 13 Mart’ta başlayacak

Projeden faydalanmak isteyen çiftler, başvurularını 13-31 Mart 2026 tarihleri arasında Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesi üzerinden yapacak. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından sonuçlar 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında açıklanacak.

Projeden faydalanmaya hak kazanan ve 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren nikahlarını müftülüklerde kıydıran çiftlere, 500 bin lira tutarında geri ödemesiz çeyiz yardımı yapılacak.

#DiyanetHaber #Diyanet