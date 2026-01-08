Maltepe’de kaldırım işgallerine zabıta müdahalesi!

Maltepe’nin en kabalalık mahallesinde işgallere yönelik bir denetim daha gerçekleştirildi. Maltepe Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, Tülin Caddesi, Cansev ve Canay sokak gibi yoğun şikâyet gelen cadde ve sokaklardaki işgalleri topladı. Çalışmalarda market işgalleri ve inşaatlarla ilgili işgaller birer birer kaldırıldı. Denetim kapsamında esnaf ve vatandaşlar da uyarılarak, ayrıca parklanma için konulan duba, lastik ve sabitlenmiş duba gibi malzemeler sökülerek veya alınarak kaldırıldı.