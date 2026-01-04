Antalya’da aile faciası: Eşini ve 7 yaşındaki kızını öldüren baba Ankara’da teslim oldu

Antalya’nın Serik ilçesinde yaşanan korkunç olayda, bir güvenlik görevlisi eşi ve küçük kızını evlerinde öldürdü. Şüpheli, olayın ardından iki valizle Ankara’ya giderek polise teslim oldu.

Antalya’nın Serik ilçesi, bir ailenin yok olduğu vahşi bir cinayetle sarsıldı. Aynı evde yaşayan anne ve 7 yaşındaki kız, gece saatlerinde hayatını kaybederken, olay sonrası ortadan kaybolan baba Ankara’da güvenlik güçlerine teslim oldu.

KOMŞULAR SABAH FARK ETTİ

Olay, Serik ilçesi Orta Mahalle’de bulunan üç katlı bir binanın birinci katında yaşandı. Gece boyunca evden herhangi bir ses duymadıklarını belirten komşular, sabah saatlerinde evden kimsenin çıkmaması üzerine durumdan şüphelendi. Kapıyı çalmalarına rağmen yanıt alamayan komşular, polisi arayarak ihbarda bulundu.

ANNE VE KIZ EVDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açarak girdikleri evde anne ve küçük kızın cansız bedenlerini buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ile çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere morga sevk edildi.

ŞÜPHELİ İKİ VALİZLE ŞEHİRDEN AYRILDI

Olayın ardından evden iki valizle ayrıldığı tespit edilen baba, Ankara’ya gitti. Güvenlik güçleriyle irtibata geçen şüpheli, burada polise teslim oldu. İlk ifadesinde, olay anında kontrolünü kaybettiğini öne sürdüğü öğrenildi.

“KENDİ HALİNDE BİR AİLEYDİ”

Apartman sakinleri ve ev sahibi, ailenin sessiz ve kendi halinde olduğunu, bugüne kadar herhangi bir tartışmaya tanık olmadıklarını dile getirdi. Olay gecesi hiçbir gürültü duymadıklarını söyleyen komşular, yaşananlara inanmakta güçlük çektiklerini ifade etti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Cinayete ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatılırken, şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi