Bu kez tablo değişti: Osimhen için Bayern Münih iddiası yeniden güçlendi

Alman basınına göre Victor Osimhen cephesinde dengeler değişiyor. Galatasaray’ın yıldız golcüsü için Bayern Münih ihtimali yeniden masaya gelirken, Nijeryalı futbolcunun Avrupa devlerine kapıyı açık tuttuğu belirtiliyor.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden Victor Osimhen hakkında dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı. Alman medyası, Galatasaray forması giyen yıldız golcü için Bayern Münih seçeneğinin yeniden güç kazandığını yazdı. Haberlere göre Osimhen’in kariyer planı ve kulüplerin yaklaşımı, transfer ihtimalini yeniden sıcak hale getirdi.

BAYERN MÜNİH SEÇENEĞİ TAMAMEN KAPANMADI

Alman basınında yer alan değerlendirmelerde, Osimhen’in daha önce Bayern Münih’e önerildiği ancak Alman devinin mevcut hücum planlaması nedeniyle mesafeli durduğu hatırlatıldı. Son gelişmelerle birlikte bu tavrın değişebileceği, şartların oluşması halinde transferin yeniden ciddi biçimde gündeme alınabileceği ifade edildi.

GALATASARAY CEPHESİ KAPIYI KAPATMIYOR

Haberlerde, Galatasaray yönetiminin Osimhen konusunda “satılmaz” tutumunda olmadığına dikkat çekildi. Sarı-kırmızılıların, yeni sezon planlaması ve finansal denge kapsamında oyuncu için gelecek cazip teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu aktarıldı.

AVRUPA ÖNCELİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Osimhen’in kariyer hedeflerine de yer verilen analizlerde, yıldız golcünün Suudi Arabistan’dan gelen yüksek bütçeli tekliflere sıcak bakmadığı vurgulandı. Nijeryalı futbolcunun önceliğinin Avrupa’nın üst düzey ligleri olduğu, bu nedenle Bayern Münih gibi elit bir kulübün ilgisini önemli gördüğü kaydedildi.

GÖZLER ATILACAK ADIMLARDA

Önümüzdeki süreçte Bayern Münih’in resmi hamle yapıp yapmayacağı ve Galatasaray’ın bonservis beklentisi, Osimhen transferinin seyrini belirleyecek temel unsurlar olarak öne çıkıyor. Transfer kulislerinde, bu dosyanın önümüzdeki günlerde daha da hareketlenmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi