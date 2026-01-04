Soğuktan korunmak istediği araç ölümüne neden oldu: Cenin pozisyonunda bulundu

Kağıthane’de soğuk havadan korunmak için park halindeki bir otomobile giren evsiz kişi, çıkan yangın sonrası karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İstanbul Kağıthane’de yaşanan trajik olayda, sokakta yaşayan bir kişi ısınmak amacıyla girdiği otomobilde çıkan yangın nedeniyle yaşamını yitirdi. Tamir için bırakıldığı öğrenilen araçta bulunan kişinin cansız bedeni, olay yerine gelen ekipler tarafından cenin pozisyonunda bulundu.

GECE SAATLERİNDE KORKUNÇ OLAY

Olay, Kağıthane ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi Çavdar Sokak’ta saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta yaşayan evsiz bir kişi soğuk hava nedeniyle bir tamirhanenin önünde bulunan ve tamir edilmek üzere bekleyen otomobilin kırık camından otomobile girdi.

ARAÇTA YANGIN ÇIKTI

Bir süre sonra otomobilin içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında yoğun dumana maruz kalan şahsın, karbonmonoksit gazından etkilenerek bilincini kaybettiği ve araç içerisinde hayatını kaybettiği değerlendirildi.

İTFAİYE YANGII SÖNDÜRDÜ, ACI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, otomobilin içerisinde bir kişinin cansız bedeni bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı.

OTOMOBİLİN UZUN SÜREDİR ORADA OLDUĞU BELİRLENDİ

Yapılan ilk incelemelerde, yanan otomobilin yaklaşık bir aydır tamirhanenin önünde bulunduğu ve camının kırık olduğu tespit edildi. Araç sahibi ile tamirhane çalışanlarının da olay yerine gelerek bilgi verdiği öğrenildi.

CENİN POZİSYONUNDA BULUNDU

Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıkış nedenini ve ölümün kesin sebebini belirlemek için çalışma başlattı. Otomobilin içinde cenin pozisyonunda bulunan evsiz kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yetkililer, hem yangının çıkış sebebine hem de olayın tüm yönlerine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi