Zor günler yaşayan Ozan Akbaba’dan radikal karar: Tüm projelere ara verdi

Ünlü oyuncu Ozan Akbaba, eşinin geçirdiği ciddi kalp ameliyatı sonrası tüm işlerini durdurarak ailesine odaklandı.

Son dönemde hem televizyon hem de sinema projeleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ozan Akbaba, özel hayatında yaşadığı sağlık krizi nedeniyle yoğun temposuna beklenmedik bir mola verdi. Eşinin ameliyat süreci, oyuncunun tüm planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

EŞİNİN AMELİYATI SONRASI İSTANBUL’A DÖNDÜ

Uzak Şehir dizisindeki performansıyla adından sıkça söz ettiren Akbaba, yıl sonunda bir finans şirketinin reklam yüzü olmuştu. Ancak yılbaşı öncesinde eşi Buket Akbaba’nın kalp ameliyatı geçirmesi üzerine İstanbul’a gelen oyuncunun, bu süreçte tüm projelerini askıya aldığı öğrenildi.

TÜM ODAĞI AİLESİNDE

Tedavisi evde devam eden eşinin yanından ayrılmayan Akbaba’nın, setlere gitmediği ve yakın çevresine de bu dönemi ailesiyle geçirmek istediğini söylediği ifade ediliyor. Seezonun en yoğun isimlerinden biri olan oyuncunun bu kararı, hayranları tarafından da anlayışla karşılandı.

SETLERE DÖNÜŞ İÇİN TARİH NETLEŞİYOR

Kulislere yansıyan bilgilere göre Ozan Akbaba’nın, önümüzdeki hafta Uzak Şehir dizisinin çekimleri için Mardin’e gitmesi planlanıyor. Ayrıca daha önce ertelenen reklam filmi çekiminin de ocak ayının ortalarında yapılması bekleniyor.

EŞİ KİMDİR?

Merak edilen sorular arasında yer alan “Ozan Akbaba’nın eşi kim?” sorusunun yanıtı da bu süreçte gündeme geldi. Akbaba’nın eşi Buket Akbaba (Buket Arıkan), önemli bir kalp ameliyatı geçirdi ve tedavisi halen evde sürüyor.

Ünlü oyuncunun, ailesinin sağlık süreci netleşene kadar iş temposunu düşük tutacağı belirtilirken, sevenleri Akbaba’ya sosyal medya üzerinden destek mesajları göndermeye devam ediyor.

