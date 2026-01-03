Kışın pencereyi kapalı tutanlar dikkat! Uzmanlardan küf ve nem uyarısı

Uzmanlar, kış aylarında ihmal edilen havalandırmanın küf ve kötü koku riskini artırdığına dikkat çekiyor. Sabah yapılan kısa ama doğru havalandırma, iç mekan havasını tamamen yenileyebiliyor.

Soğuk havalarda pencere açmaktan kaçınmak birçok evde alışkanlık haline geldi. Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık, özellikle yatak odalarında uzun vadede ciddi sorunlara yol açabiliyor. Gece boyunca fark edilmeden biriken nem, yeterince havalandırılmayan odalarda küf oluşumunun temel nedenleri arasında gösteriliyor.

GECE BOYUNCA NEM BİRİKİYOR

Uyku sırasında insan vücudu nefes alma ve terleme yoluyla ortama nem salıyor. Odanın büyüklüğü ve içeride bulunan kişi sayısına bağlı olarak nem oranının yüzde 5 ila 10 arasında arttığı belirtiliyor. Bu nem yalnızca havada kalmıyor; yatak, yorgan ve çarşaf gibi tekstil ürünleri tarafından da tutuluyor.

SABAH HAVALANDIRMASI KRİTİK ÖNEMDE

Uzmanlar, sabah uyanır uyanmaz yapılan kısa süreli havalandırmanın gece boyunca biriken nemi dışarı atmada en etkili yöntem olduğunu vurguluyor. Pencerenin tamamen açılması ve mümkünse karşı pencere ya da kapıdan hava akımı sağlanması, oda havasının hızlı şekilde yenilenmesini sağlıyor.

MEVSİME GÖRE SÜRE DEĞİŞİYOR

Havalandırma süresi mevsim koşullarına göre farklılık gösteriyor. İlkbahar ve sonbaharda 10–20 dakika yeterli olurken, yaz aylarında bu süre 20–30 dakikaya kadar çıkabiliyor. Kış aylarında ise 3–10 dakikalık kısa ama etkili havalandırma ideal kabul ediliyor. Uzmanlar, sabah ve akşam olmak üzere günde en az iki kez havalandırma yapılmasını öneriyor.

ÇİFT HAVALANDIRMA YÖNTEMİ ÖNERİLİYOR

Soğuk havanın nem tutma kapasitesinin düşük olması, kış aylarında dışarıdan gelen havayı avantajlı hale getiriyor. Uzmanlara göre sabah ilk havalandırma sırasında kalorifer kapatılarak nemli hava dışarı atılmalı. Ardından ortam kısa süreli ısıtılmalı. Yaklaşık 20 dakika sonra yapılan ikinci havalandırma ile yatak ve tekstillerde kalan nem tamamen dışarı veriliyor.

KÜF VE KÖTÜ KOKULARIN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Özellikle yatak odalarında düzenli ve bilinçli havalandırma alışkanlığı, küf oluşumunu ve kalıcı kötü kokuları büyük ölçüde engelliyor. Uzmanlar, kış aylarında pencere açmaktan kaçınmanın kısa vadede konfor sağlasa da uzun vadede sağlık sorunlarına zemin hazırlayabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi