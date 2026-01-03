Gaziantep’te dehşet: Marketten kaçamayan 11 yaşındaki çocuk bıçaklı saldırıya uğradı

Gaziantep’te 11 yaşındaki bir kız çocuğu, kendisini takip eden bir kişinin market içinde saldırısına uğradı. Darp edilen ve bıçaklanan çocuk hastaneye kaldırılırken, şüpheli tutuklandı.

Gaziantep’te yaşanan olay kamuoyunda büyük infiale yol açtı. Akşam saatlerinde sokakta başlayan kovalamaca, küçük bir kız çocuğunun markete sığınmasıyla sonuçlandı. Ancak saldırgan, çocuğun peşini bırakmadı ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde dakikalar süren şiddet anları yaşandı.

MARKET İÇİNDE SALDIRI

Olay, Çıksorut Mahallesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre 11 yaşındaki H.E., kendisini takip eden F.K. isimli şahıstan kaçarak markete girdi. Şüpheli, marketin içine girerek küçük çocuğu yakaladı ve darbetmeye başladı.

YERE YATIRIP BIÇAKLADI

Saldırı bununla da sınırlı kalmadı. Şahıs, çocuğu yere yatırarak üzerine oturdu ve yanında taşıdığı bıçakla yaraladı. Market içerisindeki güvenlik kamerası kayıtlarında, çevredeki esnafın panik içinde müdahale etmeye çalıştığı anlar da yer aldı. Esnafın araya girmesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorlar, küçük kızın hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen F.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yetkililer, çocuklara yönelik şiddet olaylarında hızlı müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, benzer durumlarda vatandaşların vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine haber vermesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi