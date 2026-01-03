Hasan Ufuk Çakır kararını açıkladı: CHP’den ayrılan vekilin yeni adresi netleşti

CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, hakkındaki kulis iddialarını doğrulayarak 7 Ocak’ta AK Parti’ye katılacağını duyurdu. Çakır, kararını seçmenlerle istişare ederek aldığını söyledi.

Siyasi kulislerde günlerdir konuşulan iddia, bizzat milletvekilinin açıklamasıyla netlik kazandı. CHP’den ayrıldıktan sonra bağımsız olarak yoluna devam eden Hasan Ufuk Çakır, 7 Ocak Çarşamba günü yapılacak grup toplantısında Adalet ve Kalkınma Partisi saflarına katılacağını açıkladı.

“KARARIMI MİLLETİN GÖRÜŞÜNÜ ALARAK VERDİM”

Mersin’de katıldığı bir dizi programın ardından konuşan Çakır, parti değişikliği kararını tek başına almadığını vurguladı. Seçmenlerle birebir görüştüğünü ifade eden Çakır, “Millete sordum, ‘Nasıl devam edeyim?’ dedim. Bana verilen yanıt netti. Ben de milletin işaret ettiği yönde hareket ediyorum” dedi.

“HİZMET ODAKLI BİR TERCİH “

Yeni adresini açıklarken gerekçelerini de paylaşan Çakır, AK Parti’yi tercih etmesinde hizmet siyaseti anlayışının etkili olduğunu söyledi. Çakır, partinin bugüne kadar hayata geçirdiği projeleri ve devlet–millet vurgusunu öne çıkararak, bundan sonraki süreçte de bu çizgide siyaset yapacağını belirtti.

GRUP TOPLANTISINDA ROZET TAKACAK

Çakır’ın, 7 Ocak Çarşamba günü yapılacak AK Parti grup toplantısında parti rozetini takarak yeni siyasi sürecine resmen başlaması bekleniyor. Bu adımın ardından Meclis’teki siyasi dengelere nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

SİYASİ KULİSLERDE YANKI UYANDIRDI

CHP’den istifa süreciyle birlikte başlayan tartışmalar, Çakır’ın açıklamasıyla sona ererken, yaşanan gelişme Ankara kulislerinde geniş yankı buldu. Önümüzdeki günlerde başka milletvekillerinin de benzer adımlar atıp atmayacağı yakından takip ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi