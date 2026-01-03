Maduro’ya ne suçlama yöneltildi, nerede yargılanacak? ABD’den dikkat çeken açıklama

Venezuela’da patlamalarla sarsılan gecenin ardından ABD’den gelen açıklama dünya gündemini altüst etti. Washington yönetimi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşiyle birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını ve ABD’de ağır suçlamalarla yargılanacağını duyurdu.

Venezuela’nın başkenti Karakas’ta peş peşe yaşanan patlamaların ardından gözler bölgeye çevrilmişken, ABD Başkanı Donald Trump’tan gelen açıklama uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun eşiyle birlikte yakalandığını ve ABD’ye götürüldüğünü açıkladı.

ABD: “OPERASYON KOORDİNELİ ŞEKİLDE YÜRÜTÜLDÜ”

Trump, yaptığı ilk değerlendirmede operasyonun ABD kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde gerçekleştirildiğini belirterek, Maduro’nun artık ABD makamlarının kontrolünde olduğunu söyledi. Açıklamada operasyonun ayrıntılarının daha sonra paylaşılacağı vurgulandı.

ABD basınında yer alan iddialara göre operasyon, Amerikan ordusunun özel birlikleri tarafından yürütüldü. Bu bilgiye ilişkin Washington’dan henüz resmi bir teyit gelmedi.

SUÇLAMALAR NETLEŞTİ: “NARKO-TERÖRİZM VE SİLAH”

ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi, Maduro’ya yöneltilen suçlamaları kamuoyuyla paylaştı. Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores’in New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi tarafından ağır suçlamalarla yargılanacağını açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre Maduro;

narko-terörizm komplosu,

kokain ithalatı ve dağıtımı,

makineli silahlar ve patlayıcı cihazlara sahip olma,

ABD’ye karşı silahlı suç örgütü kurma

gibi suçlamalarla karşı karşıya bulunuyor.

“AMERİKAN MAHKEMELERİNDE YARGILANACAK”

Pamela Bondi, sürecin ABD hukuk sistemi içinde yürütüleceğini vurgulayarak, “Maduro, Amerikan topraklarında, Amerikan mahkemelerinde ve Amerikan adalet sisteminin tüm gücüyle yargılanacaktır” ifadelerini kullandı.

VENEZUELA CEPHESİ: “NERDE OLDUKLARINI BİLMİYORUZ”

Venezuela hükümetinden gelen ilk resmi açıklamada ise belirsizlik dikkat çekti. Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Maduro ve eşinin nerede tutulduğuna dair bilgi sahibi olmadıklarını söyledi ve “hayatta olduklarına dair acil kanıt” talep ettiklerini duyurdu.

TRUMP–MADURO GERİLİMİNİN ARKA PLANI

ABD yönetimi uzun süredir Maduro’yu, uyuşturucu ticareti üzerinden suç örgütleriyle iş birliği yapmak ve bu gelirleri devlet politikalarının finansmanında kullanmakla suçluyor. Washington ayrıca Venezuela’dan ABD’ye yönelen düzensiz göç dalgalarının bilinçli şekilde teşvik edildiğini öne sürüyor.

Maduro ise kısa süre önce verdiği bir röportajda, uyuşturucu kaçakçılığı ve enerji başlıklarında ABD ile “nerede ve ne zaman isterlerse” görüşmeye açık olduklarını söylemişti.

Kaynak: Haber Merkezi