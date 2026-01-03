“Vatandaşın yanındayız” paylaşımı tartışma yarattı: Zabıtanın yardım videosu kurgu çıktı

Malatya’da zabıta ekiplerinin bir taksiciye yardım ettiği izlenimi verilen görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Çekimlerin senaryo gereği yapıldığı, kayıt sona erdiğinde tarafların hiçbir müdahale olmamış gibi bölgeden ayrıldığı anlar tepkilere neden oldu.

Malatya’da belediyeye bağlı zabıta ekiplerinin sosyal medyada paylaşılan “taksiciye yardım” görüntüleri, kamuoyunda kısa sürede tartışma yarattı. Yardım anı olarak servis edilen videonun, gerçekte planlı bir çekim olduğu ve sahnenin tamamının kurguya dayandığı belirlendi.

ÇEKİM SONA ERDİ, SAHNE DAĞILDI

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, zabıta ekiplerinin yolda kaldığı öne sürülen bir taksiciye destek verdiği izlenimi sunulurken, videonun devamında farklı bir tablo ortaya çıktı. Kayıt tamamlandıktan sonra zabıta personeli ile taksicinin herhangi bir işlem yapmadan araçlarına binerek bölgeden ayrılması dikkat çekti.

RESMİ HESAPLARDAN PAYLAŞILDI

Kurgu olduğu anlaşılan görüntülere ait bir kare, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarında da yer aldı. Paylaşımda “vatandaşımızın yanındayız” vurgusu yapılırken, görüntülerin çekim amaçlı olduğu bilgisine yer verilmemesi eleştirilerin odağı oldu.

“ALGİ OLUŞTURULUYOR” YORUMLARI

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları, senaryo ile çekilen bir sahnenin gerçek bir yardım faaliyeti gibi sunulmasına tepki gösterdi. Çok sayıda kullanıcı, kamu kurumlarının güvenilirliğinin bu tür paylaşımlarla zedelendiğini savunarak, “reklam değil, gerçek hizmet” çağrısında bulundu.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Yaşananların ardından gözler belediye yönetimine çevrilirken, söz konusu paylaşımın hangi amaçla hazırlandığına ve neden kurgu olduğunun belirtilmediğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Tartışmalar sürerken, kamuoyunda şeffaflık beklentisi öne çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi