Kadıköy’de lüks galeriye şafak baskını: Araçlar tek tek boşaltıldı

Kadıköy’de büyük çaplı dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen lüks otomobil galerisine polis operasyonu düzenlendi. Galeride bulunan araçlar incelemeye alınırken, sahibi tespit edilemeyen otomobiller yediemin otoparkına götürüldü.

İstanbul’un en işlek noktalarından biri olan Bağdat Caddesi’nde faaliyet gösteren ve son günlerde “yüksek meblağlı vurgun” iddialarıyla anılan bir otomobil galerisi, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle boşaltıldı. Hakkında çok sayıda suç duyurusu bulunan işletmeye yönelik operasyon, devam eden soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

LÜKS GALERİYE POLİS MÜDAHALESİ

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Feneryolu’nda bulunan S CLASS adlı lüks otomobil galerisine operasyon düzenledi. Bir süredir kapalı olduğu belirtilen iş yerinde kapsamlı inceleme yapıldı.

ARAÇLAR TEK TEK KONTROL EDİLDİ

Operasyon sırasında galeride bulunan otomobillerin şasi ve ruhsat bilgileri tek tek kontrol edildi. Yapılan tespitler sonucunda, sahipliği netleşen araçlar yasal sahiplerine teslim edildi. Kime ait olduğu belirlenemeyen lüks otomobiller ise muhafaza altına alınarak yediemin otoparkına çekildi.

11 MİLYAR TL İDDİASI VE YURT DIŞI ŞÜPHESİ

Soruşturma dosyasına yansıyan iddialara göre, galeri sahibinin müşterilerden ve yatırımcılardan topladığı paranın yaklaşık 11 milyar TL olduğu öne sürülüyor. Şüphelinin bu meblağla birlikte yurt dışına çıktığı iddiası da dosyada yer alıyor. Yetkililer, para trafiği ve olası bağlantılarla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtiyor.

MAĞDURLAR SAVCILIĞA BAŞVURDU

Kendilerini mağdur olarak tanımlayan çok sayıda kişinin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli sürecin çok yönlü şekilde devam ettiği, yeni gözaltı ve işlemlerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi